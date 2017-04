Cote d'Ivoire: Electricité - Un financement de 162 milliards Fcfa accordé à la Côte d'Ivoire

Financé par le guichet de l'Association internationale de développement (filiale du groupe de la Banque mondiale), ce prêt au taux de 3% avec une maturité de 25 ans, vise à remettre à niveau et à étendre le réseau national de transport et de distribution et améliorer la fiabilité de l'approvisionnement électrique.

Le crédit d'un montant de 162 milliards de Fcfa approuvé par la Banque mondiale pour le financement du projet de transport, de distribution et d'accès à l'électricité en Côte d'Ivoire, s'est traduit, par une signature d'accord entre le ministre de l'Economie et des Finances ivoirien, Adama Koné et le vice-président de la Banque mondiale pour la Région Afrique, Makhtar Diop, le vendredi 21 avril, en marge des réunions du Printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (Fmi), en Washinghton (Etats Unis).

Financé par le guichet de l'Association internationale de développement (filiale du groupe de la Banque mondiale), ce prêt au taux de 3% avec une maturité de 25 ans, vise à remettre à niveau et à étendre le réseau national de transport et de distribution et améliorer la fiabilité de l'approvisionnement électrique. Tout en accélérant le rythme de raccordement des habitants dans dix capitales régionales et les zones rurales du Sud-Ouest du pays.

Même si le projet est entièrement financé par la Banque mondiale, l'Etat de Côte d'Ivoire couvrira l'amenagement des sites et l'indemnisation des personnes affectées par le Projet.

Conduisant la délégation ivoirienne, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a promis de faire bon usage de ces fonds, afin de permettre à ce que le projet soit conduit à terme, de façon efficiente et en toute transparence.