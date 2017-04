Togo: Nono Tom Etèrou Gnassingbé de retour avec une « Vision »

On connait les finalistes de la catégorie féminine de la Coupe de l'Indépendance du Togo. Il s'agit… Plus »

Pour cette première sortie, l'artiste a apprécié la présence de plusieurs ténors de la musique togolaise qui sont venus le soutenir. « Pour une première sortie, j'ai aimé et apprécié les grands ténors qui étaient là, Jimi Hope, King Mensah et d'autres encore. Cela m'a vraiment fait plaisir », s'est-il félicité.

Nono revient sur la scène musicale avec son album "Vision" dont la sortie est prévue pour le mois de juillet 2017. Mais en attendant, il propose à ses fans un maxi single (quatre titres et deux bonus afin de « déblayer le terrain », a-t-il justifié. Une manière de les tenir au courant de son évolution artistique et de leur exprimer toute sa reconnaissance pour le soutien. Cet extrait est une invite à la jeunesse, un cri de cœur pour qu'elle se ressaisisse et prenne son avenir main.

