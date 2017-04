Mauritanie: Le président de l'Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou parle des efforts consentis pour la création d'un climat d'investissement optimal à Nouadhibou

Le président de l'Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou (ZFN), M. Mohamed Ould Daff a affirmé que la Zone Franche a poursuivi le chemin de renaissance tracé après sa création en 24 juin 2013 où elle a œuvré pour l'amélioration de certains services publics nécessaires au développement d'un pôle économique compétitif, d'une part, à l'accélération et à la préparation des études des projets structurants majeurs, tels que le projet de port en eau profonde et le nouvel aéroport, d'une autre.

Il a ajouté samedi, au cours d'une interview exclusive accordée à l'AMI, que la ZFN a, dans une courte période, mis en œuvre un certain nombre de projets d'infrastructures et de facilitation en vue de créer des conditions propices au développement économique, ajoutant que les chiffres, dans ce sens, parlent d'eux-mêmes, car des augmentations records ont été enregistrées chaque année sur le plan du mouvement portuaire à travers le nombre des conteneurs pris en compte et le chiffre d'affaires de l'établissement portuaire qui sont essentiels pour la zone franche.

Il a expliqué que, dans ce cadre, le portfolio des projets structurants, tels que le projet de port en eau profonde et l'aéroport international, est en cours de préparation et que des projets relatifs aux pôles de la pêche compétitif et industriel ont été entamés.

Il a souligné que la ZFN a réussi, au cours des trois dernières années, à créer plus de 1800 emplois directs dans les entreprises agréées dans le système de la zone franche, soulignant que ces travailleurs sont liés aux sociétés par des contrats à durée indéterminée, sont déclarés à la caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), et jouissent de tous les droits, en plus des retombés positives de la levée des barrières tarifaires pour un nombre de produits industriels et de consommation, l'amélioration constante des infrastructures publiques, la réalisation des infrastructures routières, l'expansion des deux ports, le maintien de la propreté de la ville et la préservation de l'environnement.

Le président de la ZFN a ensuite précisé que la Zone a réussi au cours des dernières années à devenir un opérateur économique à prendre en compte et s'est imposée en tant qu'institution économique pour la gestion et la gouvernance de la vie économique et la création d'un climat d'affaires conformément à la vision stratégique de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, et selon les lois de la zone franche.

Ould Daff a indiqué que la ZFN abrite cette année pour la première fois un forum d'investissement international sous le haut patronage de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, soulignant que ce forum vise entre autres à permettre à la ZFN d'assumer son rôle et d'occuper sa place dans les rangs des zones franches dans le monde.

Il a noté que la ZFN a décidé, en concertation avec ses partenaires et sur instructions du Président de la République, d'organiser ce forum auquel prennent part des investisseurs nationaux et étrangers.

Le président de la ZFN a indiqué que ce forum abordera six thèmes, notamment la zone franche 'capacités, incitations, portfolio des projets', la pêche en tant que secteur et richesse associée à Nouadhibou et l'énergie à travers l'exploration des opportunités d'investissement prometteuses dans son domaine. Il vise également à informer les opérateurs économiques sur la grande transformation qu'a connu le pays au cours des dernières années dans les domaines d'approvisionnement en électricité, le tourisme pour identifier les capacités et le produit touristiques du pays et de la ZFN en particulier, les mines, en s'informant sur la Société nationale d'industrie et des mines (SNIM) en tant qu'opérateur économique de premier rang et les opérateurs de communication pour leur permettre d'exposer leurs services et projets futurs dans la zone franche.