Angola: Nécessité d'insérer l'éducation environnementale dans le système d'enseignement

Il y a nécessité de sensibiliser et mobiliser la population sur les questions d'environnement, et de responsabiliser juridiquement tout citoyen qui commettrait une infraction dans ce sens, a-t-il ajouté dans la conférence organisée par le Conseil Municipal de la Jeunesse, dans le cadre de la journée "Avril Jeune" célébrée dans cette région littorale-centre du pays.

D'après le responsable, l'insertion de l'éducation environnementale dans l'enseignement et l'apprentissage pourrait rendre consciente la population et appuyer le gouvernement dans son programme en matière de gestion, de traitement des immondices et de protection de l'environnement.

Animant une conférence sur "La Gestion des Ordures dans la Province de Benguela, l'Etat actuel et Perspectives Socio-Environnementales", l'ingénieur a dit que l'insertion de l'éducation environnementale, dès l'enseignement primaire jusqu'au supérieur, visait à doter la population des connaissances sur la nécessité de conserver la vie animale et végétale.

