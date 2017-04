Congo-Kinshasa: Joseph Kabila et Abdel Fatah Al-Sissi condamnent les ingérences étrangères en RDC

Sa disparition était tragique. Très douloureuse et inoubliable lorsque la mort le surprend dans une… Plus »

« Ma troisième visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de nos relations, relations de coopération dans plusieurs domaines : énergie, défense et sécurité, diplomatie et plusieurs projets de développement. Je tiens à vous remercier pour cette coopération agissante entre nos deux pays. Au niveau de la diplomatie, j'ai bien noté, monsieur le Président, le mot que vous avez utilisé à plusieurs reprises : la non-ingérence dans les affaires internes de nos pays. L'Egypte a toujours été avec nous, à nos côtés, dans le domaine de la diplomatie, de la défense de ce principe, que ce soit au niveau des Nations unies, de l'Union africaine. Et j'aimerais bien que cette coopération puisse continuer », a déclaré Joseph Kabila, dans une vidéo postée sur le compte Twitter du ministère des Affaires étrangères.

