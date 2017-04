Congo-Kinshasa: 24 avril 2016-24 avril 2017. Papa Wemba, l'An un de choc !

Sa musique, en effet, a influencé plus d'une génération. Il a réussi, tout au long de sa riche et abondante carrière artistique, à propulser au devant la scène de nombreux autres musiciens de renom. Parmi lesquels un certain Kester Emeneya que l'on ne présente plus, déjà décédé. Koffi Olomidé, une autre star et légende vivante, est sorti de l'école de Papa Wemba.

L'onde de choc est énorme à travers la planète. Au Japon, on parle d'une page monumentale de l'épopée musicale mondiale qui se ferme. Ses fanatiques sont inconsolables. Un peu partout dans les grandes capitales africaines, l'émotion est grande. A Kinshasa, son fief et terre de la rumba, la disparition de Kuru Yaka a fait l'effet d'une bombe.

Un an après, la famille, les fanatiques ainsi que l'Afrique gardent tous une pensée pieuse en mémoire de celui qui a sacrifié toute jeunesse pour l'émergence de la rumba à travers sa voix extraordinaire et sa musique légendaire.

Sa disparition était tragique. Très douloureuse et inoubliable lorsque la mort le surprend dans une circonstance où on ne peut pas s'attendre. Bien sapé, bien parfumé, Papa Wemba est décédé d'une belle mort en toute prestance comme un véritable soldat avec arme à la main. 24 avril 2016, cette date restera désormais mémorable dans l'esprit de toute l'humanité qui a perdu un des grands disciples d'Orphée.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.