Congo-Kinshasa: Un prêtre témoigne de l'afflux massif de déplacés des Kasaï

Cinq provinces sont touchées : le Kasaï, le Kasaï-Oriental, le Kasaï-Central, Sankuru et Lomani. Partout, les populations ont fui les violences qui sévissent depuis septembre 2016. Et ces déplacés vivent dans des conditions très difficiles.

C'est peut-être plus que les chiffres qu'Ocha a donné parce qu'il y a eu des affrontements dans beaucoup de territoires. Je peux citer Luebo par exemple, du côté de Tshikapa, dans des différents centres vers la frontière et d'autres villages, la population est partie en brousse.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), plus d'un million de déplacés sont maintenant enregistrés dans cette région, en huit mois de violences meurtrières entre une rébellion et les forces de sécurité. Un prêtre de Kananga décrit une forte affluence de déplacés.

