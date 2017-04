Afrique: Championnat d'Afrique de badminton (double messieurs) - La paire algérienne Amrani-Medel décroche la médaille d'or

L'inaction de la police, le manque de foyers et l'inefficacité des enquêtes et des poursuites judiciaires… Plus »

Composée de sept (7) athlètes (5 messieurs et 2 dames), la sélection algérienne de badminton a été éliminée dès la phase de poule des épreuves par équipes, disputées du 17au 20 avril et qui ont vu la consécration de l'Egypte devant l'Afrique du Sud (3-1).

Dans le tableau simple messieurs, l'Algérien Adel Hamek est toujours en course pour une médaille d'or et défiera dimanche en finale l'Egyptien Ahmed Salah (tête de série N.2).

