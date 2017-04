Maroc: Une 25ème journée qui s'annonce déterminante pour le classement en Botola PRO 1

Nouvelle montée de tension entre le Maroc et l'Algérie. Cette fois, à propos d'une cinquantaine de… Plus »

Une confrontation qui dépassera certainement les frontières et intéressera des spectateurs d'ailleurs, vu la qualité des deux protagonistes et leurs positions dans le classement général. Premier à cinq points du dauphin, le WAC sait qu'il n'a pas droit à l'erreur et qu'autre chose que la victoire affectera sa course au titre.

Pour les rencontres de ce samedi, l'AS FAR, 5ème au classement avec 39 points se déplace à Khénifra pour croiser le fer, à 16h, avec le CAK et l'idée d'empocher les points de la partie qui lui permettraient de s'accrocher aux équipes du haut.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.