Maroc: La filière lait double son offre nationale

A cet effet, le gouvernement et la Fédération interprofessionnelle Marocaine du lait (FIMALAIT) ont établi un Contrat-Programme qui constitue le cadre de référence pour le développement et la mise à niveau de la filière lait.

Même son de cloche chez le président de la Fédération interprofessionnelle marocaine du lait (Fimalait), Moulay M'Hamed Loultiti, qui a relevé les défis de la filière, notamment le déséquilibre entre l'offre et la demande et les taux de la TVA applicables sur les produits laitiers.

Concernant le défi majeur de la filière, à savoir le ralentissement de la croissance de la consommation, M.Akhannouch a invité les opérateurs du secteur à communiquer davantage avec les consommateurs sur la qualité des produits et les bienfaits nutritionnels du lait et des produits laitiers.

La filière lait a bénéficié d'un encouragement de la part de l'Etat pour améliorer la productivité, mais également de la bonne structuration des opérateurs du secteur et la présence des entreprises de renommée internationale et marocaines, qui font la fierté du pays, a fait savoir le ministre.

