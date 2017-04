Sénégal: Barkédji - Un projet environnemental financé à hauteur de dix millions

Barkédji — La commune de Barkedji (Linguère) va abriter un projet environnemental de production de plants et de reboisement financé à hauteur de dix millions de F cfa par le ministére de l'Environnement, a appris l'APS.

Ce projet viendra renforcer les actions prévues dans le cadre de l'aménagement urbain nécessaire pour un épanouissement des populations, a expliqué lors d'un atelier, Mamadou Sow, promoteur du projet et président de la commission des finances de la commune. "Ce projet ambitionne d'atténuer la pollution atmosphérique dans la commune et d'améliorer le cadre de vie", a ajouté M. Sow qui a lancé également un appel aux populations pour son appropriation. Pour cela cinq émissions radiophoniques seront réalisées avec des responsables d'organisation communautaires de base (OCB),des jeunes et les femmes forestières dans une radio locale.

Quelques 300 femmes et membres des OCB seront formés en techniques de production de plants, de reboisement et d'entretien. L'équipement en pompe électrique neuve et en petits matériels d'une pépinière communale figure aussi dans l'agenda de ce projet qui va permettre 10 km de plantation d'axe routier et le reboisement de 100 hectares dans la commune, au lycée, dans les écoles primaires, etc. "Ce projet appartient à la population de Barkédji et non à un parti politique et il nous permettra de lutter contre la désertification", a dit Amadou Ngounel Sow maire de la commune demandant à tous les chefs de villages de choisir au moins un représentant dans le projet. Un terrain de 2 hectares a été attribué sur délibération du conseil municipal aux bénéficiaires.