Algérie: L'adhésion du pays à l'OMC est inévitable (Benyounès)

Relizane — Le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, a considéré samedi, à Relizane, que l'adhésion de l'Algérie à l'Organisation mondiale du commerce est inévitable.

Lors de son meeting animé à Relizane, au 14ème jour de la campagne électorale des législatives, Amara Benyounès a expliqué que l'économie nationale nécessite plus de liberté et d'initiative, tout en s'interrogeant sur les causes de la non-adhésion à ce jour de l'Algérie à l'OMC, une organisation mondiale qui compte 164 pays et à travers laquelle se font plus de 97% des échanges commerciaux mondiaux.

Le président du MPA a appelé les algériens à travailler et produire davantage pour le bien du pays, tout en défendant les principes de la justice sociale et de la lutte contre la corruption.

Par ailleurs, M. Benyounès a insisté sur l'importance des prochaines élections et mis en exergue la nécessité d'une large participation des algériens à ce scrutin pour donner des leçons à ceux qui sèment le doute et le désespoir et démontrer que le peuple tout en entier se regroupe des institutions étatiques, du gouvernement et du président de la république.

Enfin, M. Benyounes a salué tous les corps de sécurité qui ont fait des sacrifices pour protéger le pays contre le terrorisme durant les années 1990.