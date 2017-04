Nouvelle montée de tension entre le Maroc et l'Algérie. Cette fois, à propos d'une cinquantaine de… Plus »

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale tiendra des réunions avec des ambassades et organisations internationales accréditées au Maroc, afin de les sensibiliser à cette situation et leur expliquer son contexte précis, conclut le communiqué.

De telles pratiques n'ont pour objectif que de susciter un effet d'appel et générer un flux migratoire massif et incontrôlable vers le Maroc, relève-t-on.

Il est immoral et contraire à l'éthique de manipuler la détresse morale et physique de ces personnes, pour semer le trouble au niveau des frontières maroco-algériennes, déplore la même source.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a exprimé, le 22 avril 2017, à l'ambassadeur d'Algérie à Rabat, la profonde préoccupation des autorités marocaines, suite à la tentative de 54 ressortissants syriens, entre le 17 et le 19 avril courant, d'entrer illégalement, à partir de l'Algérie, sur le territoire marocain au niveau de la zone frontalière de la ville de Figuig.

