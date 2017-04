Ile Maurice: Saisie record de drogue - Navind Kistnah fera sa première déposition

En attendant, les hommes de Navin Beekharry, directeur général de la commission anti-corruption, entendront une nouvelle fois le propriétaire de Gloria Fast Food, Shahebzada Azaree, dit Dade, lundi 24 avril. Les limiers de l'independent Commission Against Corruption (ICAC) souhaitent obtenir des compléments d'informations en ce qui concerne le volet de l'enquête lié au blanchiment d'argent. L'ICAC s'intéressera également de plus près aux avoirs de Marie Christelle Isabelle Bibi, 27 ans, propriétaire de magasin. Mais aussi à ceux de Marie Annette Gooljary, 54 ans, propriétaire d'un snack sis à Mahébourg. Ces trois suspects, arrêtés vendredi 21 avril, ont tous été inculpés de blanchiment d'argent le même jour, devant le tribunal de Port-Louis.

Le courtier en douane de 34 ans demeure le principal suspect après la saisie record de 155 kilos d'héroïne. Cet habitant de Camp-Benoît, Petite-Rivière, a toutefois déjà révélé plusieurs noms qui seraient liés au trafic de drogue. Comme le veut la procédure pour le renouvellement de la détention préventive des suspects, Navind Kistnah sera présenté une deuxième fois, lundi 24 avril, devant le tribunal de Port-Louis. Une accusation provisoire d'importation d'héroïne sera retenue contre lui. C'est en présence de son lead counsel, Rama Valayden, et des avocats, Mes Neelkanth Dulloo, Vinesh Boodhoo et Avinash Bissessur que Navind Kistnah fera sa déposition.

