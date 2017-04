Maroc: Vibrant hommage à l'actrice marocaine Souad Sabir à Guercif

Nouvelle montée de tension entre le Maroc et l'Algérie. Cette fois, à propos d'une cinquantaine de… Plus »

Les courts métrages seront départagés par un jury présidé par l'acteur marocain Hassan Roukh et composé de Salima Ben Moumen, Zouhaïra Sadik, Abdelkebir Rgagna et Mohamed Charaf Bencheikh.

Le programme comprend aussi la projection de courts métrages dans le cadre de la compétition officielle et hors compétition, des ateliers de formation, un colloque et une exposition d'œuvres d'art.

Après avoir fait ses premiers pas au théâtre, Souad Sabir (née en 1950) ne tarde pas à être attirée par la télévision et le cinéma où elle joue dans plusieurs films et séries télévisées à succès.

