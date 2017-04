Sénégal: Marseille - Bafétimbi Gomis veut rester

Auteur de 17 buts en Ligue 1 avec Marseille cette saison, Bafétimbi Gomis fait une très belle saison chez les Phocéens. Mais l'attaquant français d'origine sénégalaise a été prêté par Swansea et devra rejoindre le club anglais l'été prochain. Sauf si l'OM veut le garder. Et Gomis aimerait bien rester, même s'il ne se projette pas.

« Quand on est bien quelque part, on n'a pas envie que ça s'arrête. Quand on me pose la question : 'est ce que tu as envie de rester ?' Je répondrais oui, mais je ne peux pas me projeter au delà de la date de la fin de mon contrat, je ne suis que prêté. (... ) Des discussions avec la direction ? Non. J'avais eu quelques échanges avec le coach, il me laissait entendre qu'il comptait sur moi au delà de cet exercice mais on n'est jamais entré dans les détails », a commenté Gomis pour Canal+.

Aux dirigeants marseillais de s'occuper du dossier s'ils veulent le voir rester.