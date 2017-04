Congo-Kinshasa: Vendredi 12 mai 2017 - l'UDPS décidée à rapatrier Etienne Tshisekedi et à l'enterrer à Limete

document

Gardée à la morgue depuis son décès, le 1er février 2017 à Bruxelles, la dépouille mortelle du président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, est attendue le vendredi 12 mai 2017 à Kinshasa. L'annonce a été faite par le Secrétaire Général de l'UDPS, Jean-Marc Kabund, au cours d'une conférence de presse qu'il animée le samedi 22 avril au siège de son parti, sur la 11me Rue, dans la commune de Limete.

A l'en croire, le corps de l'opposant historique sera exposé au Palais du peuple, avant son inhumation dans l'enceinte de la permanence de son parti. On a noté la présence à ce point de presse du président du Rassemblement, Félix Tshisekedi, habillé en noir pour la circonstance, en signe de deuil.

Jean Marc Kabund, qui a appris le décès de son fils cinq minutes avant le début de la conférence de presse, a dû faire preuve de beaucoup de courage pour s'adresser aux journalistes, qui ne lui ont pas tenu rigueur pour le zapping du jeu des questions et réponses.

Apparemment, cette initiative de l'UDPS sur les obsèques de son président n'a pas encore reçu le quitus des autorités nationales et urbaines. S'achemine-t-on vers un bras de fer ? La question reste posée.

Mesdames et Messieurs de la presse,

Près de deux mois et demi après son décès, le Président de l'UDPS, Président du Conseil des Sages du Rassemblement, Son Excellence Dr. Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA, n'est toujours pas conduit à sa dernière demeure.

Cette situation préoccupe tout autant sa famille biologique et politique que l'ensemble du peuple congolais. Elle est due, en grande partie, à la mauvaise foi des autorités en place au niveau provincial et national pour empêcher que le peuple congolais ne rende un digne et à fa hauteur de l'illustre disparu lors de ses obsèques.

Quelques faits saillants viennent corroborer notre affirmation

- Quelques heures seulement après le décès de notre charismatique, alors que le pays tout entier était encore dans l' et la consternation, Mr Joseph Kabila a été informé du drame via directeur de cabinet, Mr Néhémie Mwilania, qui a été informé par autorités du Parti pour cette fin.

- Dès lors, il est clair que le créneau de l'Etat était saisi sommet pour la mise en œuvre du dispositif approprié, pouvant à tous les défis que soulève encore, aujourd'hui, la mise en d'un personnage surdimensionné comme le Président Etienne qui a sacrifié ses ambitions personnelles et familiales au d'une longue et périlleuse lutte pour l'émergence d'un Etat de et de justice sociale en République Démocratique du Congo.

- C'est dans ce cadre que deux jours après, soit le 03 février 2017,

en vue de circonscrire le cadre et les mesures pratiques relatives l'organisation des obsèques, un cadre du Parti et politique du feu Président, en l'occurrence Monsieur Gilbert KANKONDE,

accompagné d'un délégué de la famille du feu Président, Mgr Mulumba Kalemba, ont pris contact avec le ministre de l'Intérieur,

Monsieur Ramazani Shadary.

En date du 07 février 2017, le Secrétaire général adjoint du parti,

Monsieur Eteni Longondo et le représentant de la famille de Président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Mgr Gérard Mulumba Kalemba,

ont eu des séances de travail avec plusieurs gouvernementaux et sécuritaires conduits par Monsieur Ramazani Shadary avec lesquels plusieurs engagements avaient été pris,

notamment :

- l'indication du site d'inhumation du Président;

- les mesures sécuritaires et protocolaires à prendre durant les obsèques;

- la prise en charge matrielle et financière des obsèques.

Fort malheureusement, ces pourparlers n'ont pas rencontré attentes du peuple congolais, celles de voir le Père de la et héros national être rapidement rapatrié au pays de ses ancêtres.

A la suite du mutisme ainsi constaté dans le chef des nationales, j'ai pris, pour ma part, l'initiative de saisir, en du 16 février 2017, le gouverneur de la ville de Kinshasa avec propositions concrètes des sites en vue de permettre l' rapide du Président.

Après de longues discussions, sans compromis, monsieur André promettra une nouvelle rencontre dans les 48 heures qui suivaient.

Mais, chose étonnante, grande a été ma surprise d'apprendre par voie des ondes que monsieur Kimbuta avait désigné d'autorité et tenir compte del'opinion publique opposée à sa proposition en une loi de 1914 complétement violée dans l'ensemble du pays, parking, au cimetière de la Gombe, du reste fermé depuis années, pour inhumer notre héros national, feu Président Dr Tshisekedi wa Mulumba.

Cette décision unilatérale de Monsieur André Kimbuta fera, par suite, l'objet de sérieuses contestations de la part de la population, occasionnant même d'importants dégâts matériels et humains.

Ce qui nous amènera à déclarer, à notre corps défendant, proposition mal prise.

Entre-temps, du côté de la familie, je dois ici relever monseigneur Gérard MULUMBA KALEMBA a maintes fois sollicité rendez-vous auprès de monsieur Emmanuel RAMAZANI SHADARY qui s' toujours fondu en excuses sans qu'aucune rencontre n'ait lieu jusqu' ce jour.

Profitant de la proximité lors de la reprise des travaux du politique national au Centre Interdiocésain au mois de mars dernier, l'honorable Félix TSHISEKEDI, usant de sa double qualité de membre Parti et du fils biologique du défunt Président a, à reprises, approché monsieur Emmanuel SHADARY RAMAZANI pour son implication dans le dénouement de la situation de constaté.

Comme vous pouvez le remarquer, nous avons mené toutes les nécessaires pour trouver un arrangement avec le pouvoir en place d'offrir des obsèques dignes et à la hauteur de la personnalité .Président ETIENNE TSHISEKEDI WA MULUMBA.

Nous réalisons qu'en dépit des efforts consentis, nous nous simplement à la mauvaise foi de nos interlocuteurs qui, manifestement,

ne veulent pas du rapatriement de la dépouille du Président Dr.

Etienne TSHISEKEDI et ne souhaitent pas son inhumation avec l' qu'il mérite sur le sol de ses ancêtres.

Mesdames et Messieurs de la presse.

C'est avec beaucoup d'amertume, que nous annonçons ce Jour à l' tant nationale qu'internationale ce qui suit:

Primo: la dépouille du Président Dr. Etienne TSHISEKEDI WA sera rapatriée au pays le 12 mai 2017;

Secundo: Le corps de notre Président et père de la démocratie inhumé au siège de l'UDPS situé au n°2600, sur le petit Lumumba, dans la commune de Limete à Kinshasa;

Tertio ; la dépouille mortelle de l'illustre disparu sera exposée Palais du peuple pour les hommages populaires mérités.

A cette occasion, les femmes et hommes d'Etat ou de la culturelle, ainsi que tous ceux qui n'ont pas encore eu l' d'exprimer leurs condoléances pourront le faire durant cette période.

Nous sollicitons la sécurisation des obsèques par les forces l'Ordre de la République Démocratique du Congo, ainsi que celle de Monusco, conformément à la Résolution 2348 du Conseil de Sécurité Nations Unies.

Que les combattantes et combattants ainsi que tout le peuple rendre un dernier hommage au Père de la démocratie et super national, Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba.

Le peuple d'abord ! La lutte continue

Jean-Marc Kabund a Kabund