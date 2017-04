Burkina Faso: Procès du 27 avril - «Zéphirin Diabré est plus dangereux que la Coder», selon «Brassard noir»

Le président dudit mouvement, Boukaré Conombo, dit être ravi d'apprendre la programmation de ce procès tant attendu par le peuple burkinabè qui, depuis près de trois ans, est «assoiffé de justice et de paix». «Nous demandons au peuple de sortir massivement ce jour afin de savoir la raison de la mort de nos camarades, pourquoi nos martyrs sont au cimetière parce qu'ils n'ont fait qu'user de leur droit constitutionnel celui de manifester», a déclaré Boukaré Conombo. Pour lui, ce n'est qu'après avoir eu toute la lumière et la justice sur tous les crimes économiques et les crimes de sangs que le peuple burkinabè sera prêt pour une réconciliation véritable.

A écouter M. Conombo, la Coder est en train de provoquer le peuple burkinabè. Il demande aux gens d'être objectifs par ce que, lors de la sortie des membres de la Coder, ils parlent de réconciliation en omettant la justice. «Les actions menées par la Coder ne sont pas pour une véritable réconciliation. Bien au contraire, la Coder se moque de la population quand elle parle de réconciliation tout en évitant la justice. Nos camarades qui sont morts, on ne sait pas pourquoi ils sont morts, pourquoi on les a tué, donc demandons justice, vérité avant d'aller à la réconciliation», a lancé M Conombo.

S'agissant du meeting du 29 avril du chef de file de l'opposition, M. Conombo a affirmé que Diabré aurai dû annuler ce meeting pour la simple raison que c'est lui qui a appelé les gens à sortir les 30 et 31 octobre 2014, et ils sont morts. «J'aurai été à sa place, j'annulais mon meeting tout simplement en mémoire des martyrs par ce qu'il est le premier responsable de tout ça. Zéphirin Diabré est plus dangereux que la Coder parce que c'est son meeting qui l'intéresse, c'est-à-dire qu'il est capable d'enjamber les cadavres pour arriver à ses fins. Il faut qu'il sache qu'il était le chef de file de l'opposition en son temps donc, c'est lui-même qui devrait être devant ce procès», s'est prononcé le président du Brassard noir.

Par ailleurs le mouvement Brassard noir invite le peuple burkinabè à sortir «massivement» le 27 avril prochain devant le Palais de justice pour assister à ce procès. Au gouvernement, le mouvement demande la retransmission en direct de ce procès historique pour qu'il puisse être suivi sur tout le territoire national et partout dans le monde.

Aussi, ce même mouvement invite la Justice militaire à emboiter le pas de la Haute cour de justice en programmant le procès tant attendu du putsch manqué du 15 septembre 2015.