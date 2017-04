Sénégal: Dakar - Plus de la moitié de la population à moins de 25 ans

Selon le Rapport de l'Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS-Urbaine) - 2015-2016, on apprend que la population est très jeune.

Les résultats montrent que la population du milieu urbain de la région de Dakar se caractérise par sa jeunesse : plus de la moitié de la population est âgée de moins de 25 ans (54%). Les enfants âgés de moins de 15 ans constituent 34% de la population globale.

Par ailleurs, souligne le rapport, 3% de la population a 65 ans et plus. Le ratio de dépendance démographique qui désigne le rapport du nombre d'individus supposés «dépendre» des autres pour leur vie quotidienne (moins de 15 ans et 65 ans et plus) au nombre d'individus âgés de 15 à 64 ans, correspond à 60 personnes inactives (moins de 15 ans et 65 ans et plus) pour 100 personnes potentiellement actives (15 à 64 ans).