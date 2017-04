Sénégal: Bien-être - La plupart des adolescents sont heureux, mais l'anxiété pose problème

communiqué de presse

Les adolescents qui éprouvent un sentiment d'appartenance à l'égard de leur école et qui ont de bonnes relations avec leurs parents et leurs professeurs sont plus susceptibles d'obtenir de bons résultats scolaires et d'être heureux, d'après le premier rapport PISA de l'OCDE sur le bien-être des élèves.

Le rapport Students' Well-Being: PISA 2015 Results (seulement disponible en anglais) analyse pour la première fois la volonté des élèves de bien travailler à l'école, leurs relations avec leurs camarades et leurs enseignants, leur vie à la maison et ce qu'ils font en dehors de l'école. Les résultats se fondent sur une enquête réalisée auprès de 540 000 élèves dans les 72 pays et économies ayant participé aux tests principaux du PISA 2015 en sciences, en mathématiques et en compréhension de l'écrit.

De nombreux élèves sont très anxieux à propos du travail scolaire et des examens, et l'analyse révèle que cela n'est pas lié au nombre d'heures de cours ni à la fréquence des examens, mais au soutien qu'ils pensent avoir de la part de leurs professeurs et de leur école : en moyenne dans les pays de l'OCDE, 59 % des élèves signalent qu'ils s'inquiètent souvent de la difficulté des examens qu'ils vont devoir passer et 66 % se disent angoissés par les mauvaises notes.

Quelque 55 % des élèves se disent très angoissés par les examens, même s'ils les ont bien préparés. Dans tous les pays, les filles se disent plus angoissées par le travail scolaire que les garçons - et l'anxiété à propos du travail scolaire, des devoirs à la maison et des examens nuit aux résultats.

Les enseignants ont une grande influence sur les conditions du bien-être de leurs élèves et les pouvoirs publics ne devraient pas définir leur rôle uniquement sur la base du nombre d'heures d'enseignement.