Angola: L'AGT exhorte les Fonctionnaires publics à payer des impôts

L'unité nationale, la reconstruction, le développement et les contributions des citoyens à la lutte… Plus »

Il revient donc au Ministère des Finances, par l'entremise de l'AGT, de faire accomplir la tâche politique tributaire définie par le gouvernement, de recueillir les recettes pour répondre aux besoins collectifs et à la stabilité de la politique économico-sociale, afin de permettre une meilleure répartition des rendements et des richesses, précise le PCA.

Le paiement des impôts, étant un devoir constitutionnel, exige de tout citoyen une contribution aux dépenses publiques et de la société, en fonction de sa capacité économique et des bénéfices qu'il en tire, ajoute le président du Conseil d'Administration de l'AGT, Sílvio Franco Burity, dans un Communiqué, dont copie est parvenue ce week-end au bureau de l'Agence Angola Presse (Angop) .

