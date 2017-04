Angola: João Lourenço contre toutes les formes de discrimination sociale au pays

L'unité nationale, la reconstruction, le développement et les contributions des citoyens à la lutte… Plus »

Le rétablissement de la paix en Angola, depuis le 04 avril 2002, date de la signature du cessez-le-feu définitif par les deux camps, permet dès lors la libre circulation des personnes et des biens à travers le pays, et la relance de l'économie nationale alors moribonde.

Neto fut le père de l'indépendance nationale arrachée du Portugal et proclamée en 1975, tandis que Dos Santos, actuel chef de l'Etat, est l'homme qui a rétabli la paix dans le pays après des agressions militaires sud-africaines contre l'Angola, à l'époque de l'apartheid, et de longues années de guerre fratricide ayant opposé le Gouvernement à l'UNITA , alors rébellion armée, devenue aujourd'hui principal parti de l'opposition.

Pour le cas particulier de la province de Cunene, il a dit que son parti (MPLA) était prêt à freiner les calamités naturelles que vit cette région, notamment la sécheresse et aussi les inondations qui affectent périodiquement l'économie et la population locales.

Reprenant le slogan de feu président António Agostinho Neto, "le plus important c'est de résoudre les problèmes du peuple", João Lourenço, actuellement vice-Président du MPLA et ministre de la Défense Nationale, a promis, en cas de victoire aux prochaines élections générales, de mettre en œuvre divers programmes socio-économiques visant à améliorer les conditions de vie des populations du pays.

João Lourenço, qui a appelé la population de Cunene à voter pour le MPLA et à soutenir sa candidature à la présidence de la République lors des prochaines élections prévues en août 2017, a mis en relief les progrès réalisés par cette province, notamment la municipalité de Xangongo, en matière de fournir d'électricité et de l'eau potable à la population locale.

Une attention spéciale est prêtée aujourd'hui à Cunene, province jadis complètement détruite par l'armée du régime d'apartheid qui a régné en Afrique du Sud, afin que cette région puisse rapidement se reconstruire par les secteurs de la santé, de l'éducation, du réseau routier et d'autres infrastructures, de manière à permettre aux hommes d'affaires nationaux et étrangers de développer rapidement leurs activités sur le terrain, a-t-il souligné.

Le Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (MPLA, parti au pouvoir) est contre la discrimination portant sur le sexe. Nous défendons l'égalité des droits, d'opportunités, d'accès à l'école, à l'habitation, à l'emploi, aux divers niveaux de fonctions politiques et de gouvernance du pays', a-t-il ajouté dans un rassemblement populaire devant des milliers des citoyens, notamment des militants et sympathisants de son organisation politique.

Ondjiva (Angola) — Le candidat du MPLA à la présidence de la République, João Gonçalves Lourenço a plaidé samedi à Ondjiva, principale ville de la province de Cunene, en faveur de l'unité nationale et contre tous les préconcepts tribaux, raciaux, religieux ou sexuels pour le développement du pays et la création des conditions pour la prospérité de tous les citoyens.

