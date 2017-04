Cameroun: Antoine Félix Samba - Accusé d'avoir des actions dans des banques nigérianes, il auditionne son personnel de maison pour les images du château

Depuis le week-end dernier, des images prises par un photographe amateur, montrent de manière égocentrique et ostentatoire, l'immense domaine immobilier de l'ex-directeur général du Budget. Situé au quartier Nkolandom, une banlieue de Yaoundé, le château, commente-t-on, est de loin plus arrogant que celui de Paul Biya à Mvomeka'a.

Selon des informations puisées à bonne source, Antoine Félix Samba, actuel inspecteur général des Services financiers au ministère des Finances, a piqué une colère noire contre les personnels travaillant dans son domaine « hollywoodien » du quartier Nkolandom à Yaoundé. A en croire des témoignages confiés à Camer.be, le personnel du domaine, techniciens de bâtiment, domestiques et agents d'entretien de l'immense château, ont sévèrement été entendus par l'ex-directeur général du Budget qui selon ces derniers, a voulu détecter le traitre qui a balancé les images sur les réseaux sociaux.

La dernière information qui circule sur Antoine Félix Samba, est celle selon laquelle, ce dernier, du reste immensément riche, aurait des actions dans des banques nigérianes. Pasteur d'une Eglise dite de réveil, des mauvaises langues avancent qu'au lieu d'attendre dîmes et autres donations des fidèles, c'est plutôt Antoine Félix Samba qui, distribue des coupes de 10 000 FCFA aux fidèles après l'office religieux.

Dans son édition du mardi 18 avril 2017, le Quotidien de l'Economie, donne cette description du château accrédité à Antoine Félix Samba : «On y voit une résidence constituée de duplex successifs surmontés de toit de dôme et reliés entre eux par des passerelles suspendues. Le maître des lieux n'en a pas fini puisque la résidence est en travaux d'extension sur une des vidéos postées. Le tout baigne dans un luxe ostentatoire, avec une récurrence du marbre, des dorures, du bois précieux, le staff, de la vitrerie et du fer forgé. Le maître des céans a un goût affiché pour la déco, avec une toile représentant la sainte cène, où Jésus et ses apôtres prennent le dernier repas avant la passion du Christ».

Et le journal de Thierry Ekouti de rebondir : «Dans une autre vidéo, des véhicules de luxe sont passés en revue. Le propriétaire est aussi friand de statues d'art. Un masque bamiléké est reconnaissable parmi tant d'autres, des lions et des déesses sont figés dans le marbre de l'éternité dans cet environnement qui transpire le faste. Sur une des photos postées apparaît une piscine, ultime embellissement d'une demeure qui n'a rien à envier aux châteaux des émirs qataris présentés dans des documentaires consacrés aux milliardaires».

Tout compte fait, le plus intrigant dans ce qui contraste avec les discours d'austérité et de lutte contre la pauvreté et l'enrichissement illicite que le gouvernement aux Camerounais, c'est comme d'habitude, ce silence des autorités judiciaires devant la démonstration ostentatoire d'opulence d'un fonctionnaire de l'Etat. Jamais au Cameroun, même avec des éléments probants sur des vols de centaines de millions FCFA dans les domiciles des ministres et autres hauts cadres de l'administration, aucune information judiciaire, n'a jamais été ouverte pour en avoir le cœur net. Jamais, nul de ces personnalités indexées, par honneur, n'a jamais donné sa démission pour, se mettre à la disposition de la Justice, comme cela se voit sous des cieux où les gens ont le sens de la dignité, et où la lutte contre la corruption, est une réalité, et non un slogan creux et vaseux.