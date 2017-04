Algérie: Algérie - Aïssa Mandi veut aider le nouveau sélectionneur

Nommé nouvel entraîneur de l'Algérie il y a quelques jours, Lucas Alcaraz n'est pas très connu des joueurs algériens. Interrogé par estadiodeportivo.es sur le nouveau sélectionneur des Fennecs, Aïssa Mandi avoue ne pas bien connaître le technicien espagnol.

«Je ne connais pas personnellement Lucas Alcaraz, donc je ne peux pas émettre beaucoup de commentaires à ce sujet. Tout ce que je connais sur lui, est que nous avons joué contre lui lorsqu'il était à Grenade. Nous allons le rencontrer lors du prochain stage en Juin et on va apprendre à connaître sa méthode de travail, son caractère et sa mentalité », dit-il.

Sans même avoir eu des contacts avec Alcaraz, Mandi, qui reconnaît qu'un travail énorme attend le nouveau sélectionneur, compte bien l'aider à atteindre ses objectifs.

«Je ne pense pas que le fait de jouer en Espagne va me servir particulièrement, après, nous avons de très grands joueurs qui évoluent dans les meilleurs championnats européens, et on va l'aider à réaliser nos objectifs. Nous avons des défis intéressants, avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations et d'autres matchs importants à jouer, donc beaucoup de travail nous attend».