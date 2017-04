Algérie: Oran - Création d'un 1er bureau d'accueil et d'information touristique à l'échelle nationale

Oran — Un bureau d'accueil et d'information touristique, le premier du genre à l'échelle nationale, vient d'être créé à Oran, apprend-on auprès de ses initiateurs.

Le "Bureau d'information d'Oran" aura pour missions l'accueil et l'information des visiteurs, tant nationaux qu'étrangers, ainsi que la promotion du secteur du tourisme, l'un des atouts que comptent développer les responsables locaux pour développer l'économie locale.

L'objectif de cette structure, à caractère associatif, relevant toutefois de la direction de wilaya du tourisme, est de faciliter le séjour touristique des visiteurs, explique à l'APS Rachid Bendouda, chef de service du tourisme et de l'artisanat à la direction locale chargée de ce secteur, également élu président de cet organisme.

Ce bureau devra élire domicile dans les locaux de l'ancien siège de l'ONAT, actuellement en rénovation, dans l'une des artères les plus fréquentées du centre-ville de la capitale de l'Ouest du pays.

Le cadre juridique pour la création de ce genre de structures existe depuis 1986, avec un décret stipulant que chaque wilaya peut avoir son bureau de tourisme qui se chargera de sa promotion comme destination, souligne M. Bendouda, notant toutefois qu'Oran est la première wilaya qui a pris l'initiative de créer son bureau de tourisme.

L'assemblée générale pour la création de cet organisme s'est tenue le 20 avril dernier. Elle a débouché sur l'élection du président du bureau et de ses trois adjoints, du secrétaire général et du trésorier, précise-t-il.

Malgré la multiplication des sources d'information avec la généralisation de l'utilisation de l'Internet et des téléphones intelligents qui favorisent l'autonomie des touristes, les bureaux de tourisme restent indispensables, estime le même responsable, soulignant que les voyageurs et les touristes sont souvent "submergés d'informations touristiques et rencontrent des difficultés à juger la crédibilité des sources, ainsi que la qualité et l'authenticité des contenus."

Cet organisme aura les missions classiques d'un bureau d'accueil et d'information touristique, en fournissant aux touristes locaux et étrangers toutes sortes de données et de renseignements sur les circuits, les sites, les moyens de transport et d'hébergement et mettra à leur disposition des cartes, des plans ainsi que des guides de la ville.

Les voyagistes et les spécialistes du tourisme estiment que "de nos jours, un nombre important de touristes, Algériens et étrangers, préfèrent voyager de manière indépendante, planifiant leurs séjours de manière autonome, ce qui renforce l'importance d'un tel bureau, en mesure de fournir des renseignements impartiales et de qualité", fait remarquer le même responsable.

A vocation locale, le Bureau d'information d'Oran ambitionne pourtant la promotion de la destination Oran, sur le plan local et régional, mais aussi le plan national et international à travers la participation à des salons de tourisme et des voyages, organisés un peu partout à travers le monde.