Congo-Kinshasa: Ituri - Les chefs coutumiers demandent aux autorités de mettre fin aux exactions de la milice FRPI

D'après les chefs coutumiers, ces attaques qui se soldent souvent par mort d'hommes, pillage des biens et bêtes et déplacement des populations deviennent une source de déstabilisation de la région. Celles-ci s'appauvrissent d'avantage, selon les mêmes sources.

Dix maisons complétement pillées, des motos, bêtes et volailles emportés; tel est le bilan d'une incursion samedi des hommes en tenue civile et munie d'armes blanches identifiées comme miliciens de la FRPI au village Kapalayi dans la chefferie de Walendu Bindi.

Les chefs des collectivités de Bahema Sud et de Walendu Bindi demandent au gouvernement congolais de prendre de nouvelles dispositions pour mettre fin à l'activisme des miliciens de la FRPI au sud d'Irumu. Ils ont formulé cette demandé samedi 22 avril, suite aux récentes exactions de ce groupe armé contre les civils aux villages de Kaliya Bungongo, dans le Bahema sud, et Kapalayi, dans le Walendu Bindi.

