Congo-Kinshasa: Beni - 4 morts lors des affrontements entre les FARDC et les Maï-Maï

Le commandant des opérations Sokola 1 Sud parle d'assaillants en termes «des centaines de Maï-Maï des groupes Saperita et Kilalo, qui voulaient attaquer ce dimanche matin la ville de Beni». La mairie de Beni, la prison des femmes et l'Etablissement de garde et d'éducation des enfants situés au centre de la ville étaient la cible des assaillants, a-t-il détaillé.

Ces affrontements entre l'armée et les miliciens ont débuté aux environs de 6 heures locales ont duré tout l'avant midi de ce dimanche. Selon des sources locales, les FARDC ont intercepté un groupe d'assaillants entre la localité de Kalau et le quartier Rwangoma de la ville de Beni. Il s'en est suivi de violents affrontements entre les deux groupes.

Les FARDC ont repoussé dimanche 23 avril une attaque d'une coalition de Maï-Maï entre la localité de Kalau à plus ou moins 17 Kilomètres de Beni et le quartier Rwangoma de cette ville du Nord-Kivu. Le commandant des opérations Sokola 1 Sud, le général Fall Sikabwe, donne un bilan de quatre personnes tuées pendant les combats.

