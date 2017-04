Ile Maurice: Fonction publique - Big Fat Mauritian Salaries

Une bonne occasion de s'intéresser aux fiches de paie de nos élus et des directeurs de plusieurs organismes, tous rémunérés par nos deniers. À noter que faute de place, nous avons zappé les fauteuils vacants et les salaires de moins de Rs 100 000.

Ainsi, après Vijaya Sumputh et ses Rs 323 000, on a appris que Gérard Sanspeur touche Rs 476 500, puisqu'il cumule plusieurs fonctions, dont celle de Senior Advisor au bureau du Premier ministre.

