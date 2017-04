Ile Maurice: GFA Insurance réclame Rs 23 M à Bramer Asset Management Ltd et au Bramer Property Fund

La compagnie d'assurances GFA Insurance Ltd passe à l'offensive. Après avoir effectué plusieurs investissements, elle soutient n'avoir reçu ni dividende ni remboursement. Par conséquent, elle a décidé, la semaine dernière, de porter l'affaire devant la cour commerciale. Elle réclame Rs 14 millions à la Bramer Property Fund Ltd (BPF) et Rs 9 millions à la Bramer Asset Management Ltd (BAM), ainsi qu'à Yacoob Ramtoola, administrateur spécial à la National Property Fund Ltd (NPF).

Du 17 avril 2009 au 8 octobre 2010, GFA Insurance Ltd a fait des investissements à la BPF totalisant Rs 9 millions. De 2009 à 2014, elle avance avoir reçu des dividendes sur ses investissements à la BPF. Les dividendes s'élèvent à Rs 1 721 250.

Le 5 mai 2015, la BPF a été transférée à la NPF. Depuis ce transfert, la compagnie d'assurances avance dans sa plainte n'avoir reçu ni dividende ni remboursement de ses investissements.

Dans une lettre en date du 18 février 2016, adressée à Yacoob Ramtoola et à la NPF, GFA Insurance avait réclamé le remboursement de ses investissements. Les deux défendeurs auraient cependant ignoré cette demande.

Mise en demeure

La compagnie d'assurances ne reste pas les bras croisés. Elle leur fait servir une mise en demeure, leur réclamant les investissements de Rs 9 millions et des dommages de Rs 5 millions. La plaignante demande ainsi à la cour commerciale de les condamner à lui verser la somme de Rs 14 millions.

En outre, le 20 octobre 2014, GFA Insurance affirme avoir investi Rs 4 millions à la BAM. Celle-ci est par la suite transférée à la NPF. Et le même scénario se répète comme dans le cas de BPF. La compagnie d'assurances réclame donc le remboursement de ses Rs 4 millions, en sus des dommages de Rs 5 millions, soit un montant de Rs 9 millions.

La GFA réclame aussi Rs 30 millions à la défunte British American Insurance. Cette réclamation concerne la somme investie, soit Rs 25 millions, dans la police d'assurance Super Cash Back Gold, ainsi que des dommages évalués à Rs 5 millions. GFA Insurance a retenu les services de Me Razack Peeroo, Senior Counsel, et Me Ally Rojubally, avoué.