Afrique: Challenge des épreuves combinées et de marche en Tunisie - Le bronze pour Sabri et Ghezlani

Un bureau d'accueil et d'information touristique, le premier du genre à l'échelle nationale, vient… Plus »

Ameur chez les messieurs, et Boumaza chez les dames ont tous les deux occupé la 4e place, respectivement en 1h26:55 et 1h44:48, au moment où leurs compatriotes Medjeber et El Bey ont abandonné.

Outre Sabri et Ghezlani, quatre autres Algériens ont participé à cette compétition. Il s'agit de Mohamed Ameur, Hichem Medjber et Adlène El Bey chez les messieurs, ainsi que Tinehinene Boumaza chez les dames.

Tunis — Les marcheurs algériens Aymen Sabri et Bariza Ghezlani ont décroché la médaille de bronze au Challenge des épreuves combinées et de marche, organisé dimanche à Tunis (Tunisie) par la Confédération africaine d'athlétisme (CAA).

