Afrique: Super prix "Grand bâtisseur" - Les présidents Kagamé et Sall nominés

Les critères de sélection portent sur la base des rapports de médias et d'experts des questions liées aux routes, aux transports et au développement durable. Sans oublier un sondage auprès de journalistes spécialistes des questions de développement, portent sur les cinq dernières années.

Lors de la 52e édition des Assemblées Annuelles de la Banque africaine de développement (Bad), qui se tiendra du 22 au 26 mai 2017, à "Mahatma mandir conference centre" à Ahmedabad, dans l'état de Gujarat (Inde), Paul Kagamé et Macky Sall, respectivement Président de la République du Rwanda et Président de la République du Sénégal, recevront le super prix Grand bâtisseur - Trophée Babacar Ndiaye, pour leurs efforts en faveur de l'amélioration du cadre de vie de leur population.

Initié par « The africa road builders », à travers son entité « comité de sélection », ce prix récompense « des projets ambitieux et concrets, qui ont un réel impact sur la mobilité des populations ».Ainsi, le comité de sélection a apprécié le leadership personnel de ces deux Chefs d'Etat et « tient à les féliciter très chaleureusement pour leur vision et leur engagement en faveur des populations ».

A en croire le commissariat général de ce concours, S. e Paul Kagamé a été choisi notamment pour l'ordre et la propreté qui caractérisent les routes de la capitale Kigali.

Dans cette ville, les routes ne sont pas seulement en bon état, elles sont d'une propreté qui ne laisse personne indifférent. Le Comité voudrait rappeler que la capitale rwandaise a été à juste titre reconnue par les Nations unies comme « la ville la plus propre d'Afrique ».

Quant au président sénégalais Macky Sall, il a été choisi notamment pour des projets d'envergure comme le Ter (Train express régional) et pour le projet du nouveau pôle urbain de Diamniadio, avec une autoroute dont la forme et le mode de gestion sont déjà cités en exemple. Avec le nouveau pôle urbain, le Ter qui doit circuler entre le centre-ville de Dakar et Diamniadio a tout son sens.

Les critères de sélection portent sur la base des rapports de médias et d'experts des questions liées aux routes, aux transports et au développement durable. Sans oublier un sondage auprès de journalistes spécialistes des questions de développement, portent sur les cinq dernières années.