Maroc: Plus ambitieux que jamais, le DHJ n'a pas raté sa sortie rifaine

Nouvelle montée de tension entre le Maroc et l'Algérie. Cette fois, à propos d'une cinquantaine de… Plus »

Ce nul n'affecte presqu'en rien le CAK qui pointe à la neuvième place avec 29 unités. Le KAC, quant à lui, broie du noir et en reste en bon relégable scotché de ses 21 points en bonne lanterne rouge aux côtés de la JSKT explosée samedi au Stade Seniat Rmel par un MAT retrouvé après une longue période de doute toute de disette, Salman Ould Lhaj , Zayed Karouch, auteur d'un doublé et Mohamed Tsouli ont été les bourreaux des hommes d'Abderrazak Khairi.

Enfin pour ce qui est des mal-barrés, on a les quatre lurons aux jours comptés que vous savez et qui se disputeront jusqu'au bout les deux places à éviter.

Voilà, le classement en distingue un triumvirat, le WAC, le DHJ et le RCA qui se disputent le titre, les gens de l'accessit, la RSB, l'ASFAR, l'IRT voire l'OCS, le ventre mou composé du MAT, du CAK du FUS et on peut même mettre dans le lot le HUSA pour l'ensemble de son œuvre et l'OCK qui cogite couci-couça dans les parages.

Le MAT et la RSB cartonnent. KAC, JSKT, CRA et KACM dans de beaux draps

