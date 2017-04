Togo: Le Togo envisage de se doter d'une banque agricole

Le Forum national du paysan s'est achevé samedi à Kara (nord du Togo) sur un certain nombre de recommandations pour renforcer le secteur agricole.

Les officiels et les 800 participants (producteurs, commercialisateurs, ... ) ont souligné la nécessaire adéquation entre enseignement, formation professionnelle, recherche et besoins du marché.

L'autre priorité consiste à aider les jeunes entrepreneurs et les inciter à se tourner vers l'agrobusiness. Les pouvoirs publics ont annoncé une série de mesures destinées à moderniser les infrastructures et les circuits de distribution et d'exportation et le développement d'agropoles.

Le projet de création d'une banque agricole a été abordé. Une institution de cette nature permettrait aux producteurs et aux jeunes agriculteurs de bénéficier de prêts qu'ils ont du mal à obtenir dans le circuit classique.

L'agriculture occupe près de 70% de la population active et contribue à plus de 40% au PIB. C'est la raison pour laquelle une banque agricole est de nature à soutenir et à renforcer cet important secteur.

Confrontée à des aléas climatiques et à un manque de financement, l'agriculture sur lequel repose essentiellement l'économie du Togo, mérite une banque dédiée spécifiquement à son financement.

Le Forum national du paysan est la grand-messe annuelle du monde agricole.