Cameroun: Joseph Charles Doumba - Témoignages

« C'était un très grand homme. Il a beaucoup œuvré pour le bon fonctionnement du parti, le RDPC. C'est un baobab qui vient de s'écrouler. Je l'ai bien connu. En 32 ans de terrain comme présidente de section, il nous conseillait et nous guidait. C'est une grosse perte. Mais nous sommes très heureuses de voir la manière dont il est honoré. Cela veut dire que nos actes nous suivent. Ce que nous demandons, c'est que la jeunesse suive cet exemple de désintéressement, d'oubli de soi, de ténacité, de fidélité dans ses engagements. Que l'argent n'éblouisse pas les jeunes générations. Elles doivent aimer leur pays et s'y accrocher. Joseph Charles Doumba a aimé le Cameroun et ce pays le lui rends bien à travers ces obsèques officielles décidées en son honneur par le président de la République ».

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.