Ile Maurice: Propos de Sanspeur - Les Meter Readers disjonctent

Et sinon, combien gagne un Meter Reader ? Entre Rs 9 600 et Rs 20 200.

Qu'il pleuve ou qu'il tonne, les Meter Readers ne peuvent se permettre d'être aux abonnés absents. Affrontant parfois les «chiens méchants» et leurs morsures. Il n'empêche qu'ils aiment leur travail. Ceux que nous avons rencontrés aiment surtout le contact humain. Pour eux, il s'agit d'un métier noble. Il n'est donc pas étonnant que les propos de Gérard Sanspeur leur restent en travers de la gorge. «Li, li assiz dan so biro airkon, li. Sa la pey ki nou gagné la, bizin trimé pou gagn sa», dit l'un de nos interlocuteurs.

Ces interactions avec le public ne se passent pas toujours bien. «Nou gagn boukou maltrété», ajoute un préposé du CEB. Et d'expliquer que ses collègues et lui ont souvent «lédo larz», les clients pensant souvent qu'ils sont à blâmer pour les coupures d'électricité ou les robinets toujours à sec. Des abonnés leur demandent aussi de... réparer les tuyaux cassés ou de chercher la raison d'une facture un peu élevée. «Faire les comptes d'environ 110 maisons par jour, il faut être musclé dans la tête pour pouvoir accomplir cela», lâche un autre Meter Reader.

