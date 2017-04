Congo-Kinshasa: La qualifiant de partisane - Steve Mbikayi rejette la déclaration de CENCO !

La déclaration de la Conférence Episcopale Nationale du Congo a suscité beaucoup de réactions du côté de la classe politique congolaise. Le premier à réagir, c'est Steve Mbikayi, Président National du Parti Travailliste et Chef de file de la Nouvelle Classe Politique et Sociale qui considère que, par cette déclaration, la CENCO a cessé d'être l'église au milieu du village. De ce fait, le leader du Courant Nationaliste rejette en bloc cette position de l'Eglise catholique et l'accuse de partisane.

Pour lui, la CENCO relaye la position de l'Union Européenne et prend faits et causes pour le Rassemblement. Il souligne, en outre, que la CENCO ne peut pas porter la vareuse d'une équipe adverse quand on se veut médiateur. Poussant sa réflexion plus loin, il propose que, si jamais il y aura la signature de l'arrangement particulier, la CENCO ne joue plus le rôle de la facilitation parce qu'elle a montré ses limites.

Impossible de se taire quand l'injustice gagne le terrain dans son pays. Telle est la logique de Steve Mbikayi qui a réagi, très rapidement, à la déclaration de la Conférence Episcopale Nationale du Congo. Le Ministre sortant de l'Enseignement Supérieur et Universitaire qui a pris part à toutes les deux dernières négociations pense que la position de la CENCO est proche du Rassemblement et de l'Union Européenne. «A suivre la déclaration de la CENCO, on sent directement qu'elle est partisane. Elle a cessé d'être l'Eglise au milieu du village. J'ai l'impression que la CENCO relaye la position de l'Union Européenne, mais aussi elle prend faits et causes pour le Rassemblement. Il n'avait jamais été question aux négociations qu'avant de désigner le Premier Ministre, il y aurait des consultations entre le Chef de l'Etat et la délégation du Rassemblement. Nous tenons à dire que c'est la position qui a été défendue par le Rassemblement et rejetée par l'opposition signataire, la société civile signataire et la Majorité Présidentielle. Je suis surpris de constater que dans sa Déclaration, la CENCO dit qu'il fallait commencer par cette consultation pour justifier le fait que la nomination de Tshibala sera irrégulière. En tout cas, au nom du Courant Nationaliste de l'Opposition, nous rejetons cette déclaration et nous pensons que la CENCO se disqualifie de plus en plus parce qu'elle prend des positions en faveur d'une plateforme politique», a-t-il tonné. Et de poursuivre que ces déclarations ressemblent bien à un parti politique plutôt que des gens qui étaient censés faire la médiation.

En ce qui concerne les objectifs poursuivis par ces négociations, Steve Mbikayi pense que les 90% ont été atteints car, il fallait se mettre d'accord sur le processus électoral, cela a été fait. Il fallait également nommé un Premier Ministre issu du Rassemblement, cela a été aussi fait. «Je crois que nous avons atteint plus de 90% des objectifs qui étaient poursuivis par ces négociations. Parce que le principal était le problème des élections. Nous nous étions entendu qu'y est élections en 2017, je pense que nous sommes dans le bon. Nous nous sommes également mis d'accord que la Primature allait revenir au Rassemblement, à ce que je sache, Monsieur Bruno Tshibala est issu de l'UDPS et du Rassemblement. Alors, je crois que l'arbitre ne doit pas se permettre de porter la vareuse d'une équipe adverse », a-t-il fait savoir.

En ce qui concerne les priorités quant à la mise en œuvre de l'accord de la saint-sylvestre, Steve Mbikayi pense qu'après la nomination du Premier-ministre, l'urgence reste la formation du gouvernement qui doit financer la CENI en vue de l'organisation des élections en République Démocratique du Congo. A lui de rappeler que le dialogue n'était pas organisé pour le partage du pouvoir, mais plutôt pour se mettre d'accord en ce qui concerne le processus électoral.

La CENCO fait fausse route

Pour Steve Mbikayi, la Conférence Episcopale Nationale du Congo n'a pas qualité de dire que telle aile du Rassemblement est légitime que l'autre. Il en a même pas qualité, tonne-t-il. « Les plateformes politiques sont des formations, pratiquement, qui ne sont pas légales parce qu'ils ne sont pas enregistrées. Alors, il y a aujourd'hui deux ailes du Rassemblement, sur base de quoi nous allons dire que c'est cette aile qui est plus légitime que l'autre pour présenter le Premier Ministre ? Mon problème c'est de demander à la CENCO de rester l'Eglise au milieu du village. Elle ne doit pas descendre plus bas pour commencer à se comporter comme des hommes politiques. Les Evêques sont des pères spirituels et ils doivent faire preuve de neutralité», a-t-il déclaré. Et de poursuivre : «de mon point de vue, on ne doit pas aller des dialogues en dialogues. Si on pourrait arriver un jour à signer l'arrangement particulier, il faudrait que cela se fasse autour d'un organe neutre car la CENCO a montré ses meilleurs ».