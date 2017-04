Congo-Kinshasa: Face aux militants. AR - Delly Sesanga insiste sur le respect de l'Accord du 31 décembre 2016

Le président de l'Envol et Coordonateur de l'Alternance pour la République (AR), Delly Sesanga, devant tout un parterre des membres de sa formation politique a insisté sur l'application réelle et effective du compromis de la saint Sylvestre. Il les a conviés à demeurer ferme jusqu'à l'application intégrale de l'Accord conclu aux discussions directes sous la médiation de la CENCO. Ainsi, à ses yeux, comme à ceux de plusieurs membres du Rassemblement/Limete, la nomination de Bruno Tshibala n'a été qu'une vaine tentative de contournement effectuée par le pouvoir. Les militants ont été pour se faire motivés à garder les yeux ouverts jusqu'à l'organisation des élections. C'était le samedi 22 avril dernier, au cours d'une matinée politique avec les quatre fédérations de Kinshasa, que Delly Sesanga a tenu ces propos.

Il comptait éclairer la lanterne de la base de son parti sur les enjeux de l'heure. Lors de ce face-à-face avec les cadres et militants de l'Envol, Delly Sesanga a pris position pour la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) CENCO qui estime que la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre est une «entorse» à l'Accord du 31 décembre.

Selon Delly Sesanga, «la position de la Cenco correspond à la vérité des faits. C'est la Cenco qui a organisé ces négociations, elle en connaît le contenu, l'esprit et la lettre et ses membres sont très bien placés pour en donner une interprétation exacte. Je suis d'ailleurs étonné de voir que dans les rangs de la Majorité aujourd'hui on remet en cause le principe de l'arrangement particulier comme étant un préalable de l'application de l'accord... Cet accord n'a été conçu que pour être appliqué avec l'arrangement particulier. Comment peuvent-ils rester dans l'accord et se dispenser de l'arrangement particulier. L'accord est un tout, ce n'est pas un kit où on va se saisir des éléments qui vous sont favorables et se débarrasser de ce qui vous contraint. Aujourd'hui, ce qui est entrepris ça n'a qu'un nom, le chaos», a déclaré Delly Sesanga.

Quid de Bruno Tshibala ?

Pour Sesanga, il n'y a aucune alternative pouvant empêcher l'application de l'accord du 31 décembre 2016 en dépit de la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre. Il considère cependant que la nomination de Bruno Tshibala, à ses yeux, a «dénaturé l'Accord et a sorti le fonctionnement des institutions actuelles du compromis tel que négocié et convenu». Sesanga pense que «c'est une responsabilité lourde du chef de l'État et de sa majorité que d'avoir challengé la sécurité du pays, la stabilité des institutions, tout en bafouant la solution politique pour amener le pays aux élections». A l'occasion, le Coordonateur de l'AR est revenu sur sa prétendue rencontre, de nuit, avec le Premier ministre Bruno Tshibala. Pour lui, c'est un mensonge distillé depuis quelques jours juste dans le but de nuire à son image. A ses militants, il a dit que la dernière fois qu'il a vu Bruno Tshibala c'était à Limete, lorsqu'ils étaient allés signer le livre de condoléances. «Depuis sa nomination comme Premier ministre, je ne l'ai même pas appelé au téléphone pour le féliciter... », affirme Sesanga.

L'élu de Luiza accuse le pouvoir de chercher à «débaucher, acheter les opposants, pour fragiliser l'opposition». Sesanga est convaincu que les élections présidentielle et législatives nationales vont se tenir à la fin de cette année et a rappelé les acquis de l'Accord du 31 décembre, à savoir qu'il interdit le référendum et la révision constitutionnelle. Donc, « toutes les manœuvres de tripatouillage de la constitution sont contrées», déclare Sesanga affirmant que «tant que les Congolais seront debout, il n'y aura jamais de révision constitutionnelle ».