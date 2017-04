Congo-Kinshasa: Consulté par le Premier ministre. John Mbaya Ntita - «Les FCIR demandent à Joseph Kabila de laisser les mains libres à Bruno Tshibala» !

Sa disparition était tragique. Très douloureuse et inoubliable lorsque la mort le surprend dans une… Plus »

Etant donné que le dénouement de la crise politique actuelle passe par l'organisation des élections crédibles et transparentes, les FCIR exhortent le Peuple congolais à soutenir cette dynamique de la mise en application des accords et l'invitent à éviter la distraction de certains politiciens véreux en quête de positionnement.

En effet, les échanges étaient tellement fructueux au point que les partis politiques membres de la plateforme dénommée FCIR, réunis en assemblée générale extraordinaire, exhortent l'ensemble de la classe politique à se dépasser et à privilégier l'intérêt général de la nation, en se joignant à cette dynamique de la mise en application de l'Accord de la Saint Sylvestre. Cela, pour éviter d'aller de dialogue en dialogue qui, en réalité n'est qu'une astuce pour retarder l'organisation des élections dans le délai prévu par l'Accord. En effet, les centristes avérés se sont dit convaincus par les assurances données par le Premier ministre relatives à l'organisation des élections libres, transparentes, démocratiques, crédibles et apaisées pour cette année, conformément à l'esprit et à la lettre de l'Accord politique de la Saint Sylvestre. Sans aller par le dos de la cuillère, les FCIR soutiennent fermement et avec force le gouvernement de large union nationale conduit par Bruno Tshibala Nzenzhe, l'homme qui ne jure qu'à faire avancer le processus électoral et redonner de l'espoir aux congolais.

