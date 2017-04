Congo-Kinshasa: 2ème édition du café genre - Les étudiants satisfaits de l'organisation

C'était dans l'enceinte de l'Université Protestante du Congo(UPC), où plusieurs étudiants d'universités et institutions de la capitale ont pris part à la 2ème édition du café genre le vendredi, 21 avril dernier. Organisée par l'ONU-femmes, cette conférence a connu une forte présence des autorités du pays, dont la ministre provinciale de l'Education, Environnement et Genre, Thérèse Olenga, la représentante de l'ONU femmes, Mme Awa Seck, le représentant personnel du Chef de l'Etat en charge de la lutte contre les violences sexuelles et recrutement d'enfants, Mme Jeanine Mabunda ainsi que les Ambassadeurs de la Grande Bretagne, du Brésil, du Soudan du sud et du Maroc. A l'occasion les étudiants ont donné leurs avis après leur participation à cette deuxième édition du café genre qui a porté sur le thème :" les regards croisés dans le domaine de lutte contre les violences sexuelles".

Il sied de noter que les autorités congolaises et les autres partenaires s'investissent pour changer le narratif de la RDC à travers les actions coordonnées dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles. En marge de cette conférence, la Ministre du Genre, Famille et Enfant a exhorté les jeunes de pouvoir jouer un rôle pressent vis-à-vis du respect de droit de la femme et d'être les ambassadeurs pour propager ce message en vue d'éradiquer ces violences au sein de la République Démocratique du Congo.

Par ailleurs, ces jeunes étudiants ne se sont pas tus face à ce message qui leur a été adressé. En effet, Mlle Rachelle Kazaka, présidente des étudiants de l'ISP, a signalé que « c'est une belle initiative pour la sensibilisation de toutes les femmes qui sont des victimes principales dans ce cas, mais qui n'arrivent pas souvent à en parler. Aujourd'hui, dans le but de promouvoir la femme. Après cette conférence, nous pouvons dire qu'ils sont venus nous montrer un nouveau sens du raisonnement, un nouveau langage diplomatique, celui de dénoncer dans un bon et noble mécanisme ces actes de violences sexuelles.

En outre, M. Merdi, étudiant à l'UPC, estime, pour sa part, qu'on doit continuer cette sensibilisation, pour que les femmes ne puissent se laisser faire, mais qu'elles ouvrent leur bouche quand elles se sentent menacée ou après avoir subi ces actes.