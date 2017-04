Maroc: Débat à Fès sur la philosophie et sa relation avec la création cinématographique

Une pléiade de philosophes, d'artistes, de chercheurs et d'intellectuels a planché, lors d'une rencontre à Fès, sur les points communs entre les concepts philosophiques et les créations cinématographiques.

Les participants, réunis vendredi dans le cadre de la 16ème Rencontre internationale "Printemps de la philosophie" initiée par l'Association des amis de la philosophie sous le thème "Philosophie et cinéma : dialogue méditerranéen", ont relevé que la philosophie comprend des contemplations intellectuelles autour de la réalité, la vie, l'existence et les objets, lesquelles peuvent être élaborées et transformées en créations concrètes.

Ils ont aussi mis l'accent sur les similitudes liées au dialogue entre la philosophie et le cinéma et la philosophie et les créations poétiques et théâtrales, ajoutant que les dialogues philosophiques représentent des espaces ouverts à même de débattre des idées et des rêves des gens.

Pour le président de l'Association des amis de la philosophie, Aziz El Hadadi, le "Printemps de la philosophie" qui réunit de nombreux universitaires et professionnels tend à enraciner des relations de partenariat entre l'image et la pensée tout en appelant dans ce cadre les professionnels du cinéma à s'ouvrir davantage sur la philosophie et ses grandes problématiques.

Il a aussi souligné que cette initiative vise à ouvrir un dialogue constructif entre tous les intervenants et les professionnels afin d'améliorer le niveau de la créativité cinématographique et d'encourager le public à prendre goût à la lecture des textes philosophiques.

Organisée les 21 et 22 courant en collaboration avec l'Institut français de Fès, la délégation régionale du ministère de la Culture et la commune urbaine cette manifestation culturelle est devenue un rendez-vous incontournable pour les intellectuels, les critiques, les cinéastes et les philosophes du Maroc et du pourtour méditerranéen.

Cette édition sera marquée entre autres, par la remise du Prix Averroès de la philosophie méditerranéenne, ainsi que par l'animation d'ateliers de cinéma et de critique, de philosophie et éducation, d'économie, de politique et de peinture.