Ile Maurice: De nouveaux horizons commerciaux pour Diya One, le robot purificateur de l'air

Diya One joue désormais dans la cour des grands. Pour cause, trois évènements ont contribué à placer le robot purificateur, créé par Partnering Robotics, société dirigée par Ramesh Caussy, un Français d'origine mauricienne, dans le peloton des produits d'avenir sur le marché de l'intelligence artificielle.

En effet, Partnering Robotics a été sélectionnée pour participer à la journée France Intelligence Artificielle, qui s'est déroulée le 21 mars dernier à la cité des Sciences. Cette journée avait pour objectif de mettre en évidence les derniers progrès réalisés en France dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce jour-là, Ramesh Caussy a présenté son produit à François Hollande,. Le robot a tapé dans l'œil de France 24 et a fait l'objet d'une présentation dans l'émission de cette chaîne, Tech 24.

La société de Ramesh n'a pas non plus raté sa première participation au prestigieux salon South by South West (SXSW), qui s'est déroulé en mars à Austin, la capitale du Texas, aux États-Unis. Partnering Robotics a été l'heureux gagnant du concours HeloPitch.

Par ailleurs, la présence de Partnering Robotics au Texas permet à Diya One d'être visible sur le marché global de l'intelligence artificielle. Chaque année, les organisateurs du salon SXSW rend hommage à des individus et à des compagnies qui ont été remarquables dans leur domaine respectif en termes de créativité et d'innovation.

L'organisation du salon SXSW est une initiative de Lockheed Martin, une société américaine spécialisée dans la création et la production de produits associés à l'aérospatial, à la défense et à la sécurité, dans des technologies avancées. Le but de Lockheen Martin est de cibler les sociétés qui peuvent proposer des technologies innovantes.

Partnering Robotics continue à repérer les marchés porteurs. Début avril, il a fait partie d'une délégation de sociétés françaises, qui s'est rendue à Dubaï pour repérer les besoins en termes de service d'une ville intelligente.

Même si cela a pris du temps, le marché mauricien s'intéresse aussi à Diya One. D'ailleurs, des négociations ont eu lieu avec les partenaires locaux afin de finaliser les contrats de vente.