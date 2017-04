Madagascar: Le gros mot derrière les grands mots

L'élection présidentielle française est l'affaire des Français. Je ne suis pas de ceux qui pensent tout haut qu'il ne faudrait pas que Marine Le Pen arrive au pouvoir. Je ne vois pas ce que cela changerait pour Madagascar. Elle veut la préférence nationale chez elle, je souhaite la même préférence nationale chez moi.

Cependant, les 10.000 kilomètres entre chez elle et chez moi ont été abolis il y a fort longtemps déjà, non par les nouvelles technologies qui nous font vivre en direct et en temps réel chaque péripétie parisienne, mais par le débarquement du corps expéditionnaire de 1894-95 qui a jeté les câbles de la ligne directe, privilégiée et exclusive, entre ici et là-bas. Depuis, la France est notre étrangère intime.

De cette élection franco-française, donc, ici, à Madagascar, nous n'avons rien raté. Les sondages annonçaient déjà Alain Juppé en futur Président de la République. Le Maire de Bordeaux avait d'ailleurs dit, à cette époque, que cette élection était acquise à la droite «à moins, émettait-il cependant comme réserve, que nous fassions les imbéciles». Aux primaires de la droite, les Malgaches ont suivi, en direct et en intégralité, la victoire de François Fillon. Dès lors, de révélation en révélation, la prophétie d'Alain Juppé allait se vérifier : ils

ont fait les imbéciles. Depuis ce gâchis, nous avons vu les sondages privilégier un deuxième tour entre Émmanuel Macron et Marine Le Pen.

Exit donc la droite. Mais, surtout, exit la gauche, celle du parti socialiste. Il y a encore dix ans, cependant, la finale entre les deux primo-accédants, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, semblaient naturellement inéluctable du moment que l'un et l'autre avaient été investis par les deux seuls partis de gouvernement : la droite responsable et la gauche sérieuse.

Je me demande ce qu'ils sont devenus ces gens du Parti socialiste français qui m'avaient fraîchement accueilli alors que je déjeunais dans leur restaurant, et que j'avais fait l'erreur de leur parler joyeusement de la soirée UMP au Cercle Franco-Malgache. Car ces deux mondes ne se fréquentent pas, même à 10.000 kilomètres de leur siège respectif. Alors, quand Marine Le Pen parle d'UM-PS, c'est tout faux.

Malgré tout ce que la bien-pensance nous annonce de catastrophes, personne ne sait réellement ce que pourrait donner le choix fort et assumé de la préférence nationale. Par contre, on sait pertinnement pour l'avoir expérimenté, oui, ici, à Madagascar, ce que le marxisme-léninisme réserve de désillusions philosophiques et de privations autant alimentaires que de libertés.

«Prolétariat» (sa dictature), «lutte» (toujours ouvrière), «internationale» (la cinquième ) sont de bien grands mots. Mais, la posture soviétique a affublé les noms «république» ou «démocratie» des épithètes «révolutionnaire» et «populaire». Depuis lors, pour nos sociétés nivelées par le bas, pour nos libertés confisquées, pour nos économies planifiées au ticket de rationnement, le communisme est un gros mot.