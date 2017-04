Congo-Kinshasa: Le pavé du Centre Interdiocésain - Carton rouge de la CENCO à Bruno Tshibala

document

Les Evêques réunis au sein de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (Cenco) viennent de rompre le silence sur la nomination, depuis le vendredi 07 avril 2017, au poste de Premier ministre, de Bruno Tshibala, ancien porte-parole du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement.

Sans mettre des gants, les princes de l'Eglise catholique considèrent l'acte posé par le Chef de l'Etat comme une entorse à l'Accord du 31 décembre 2017 ayant sanctionné les négociations directes entre la Majorité Présidentielle, le Rassemblement et les sensibilités de la Société Civile fonctionnant au titre de satellites de l'une et de l'autre.

Au cours d'un point de presse organise le vendredi 21 avril 2017 au Centre Interdiocésain, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, l'Abbé Donatien Nshole, qui faisait la lecture du message des Evêques catholiques, a relayé leur désapprobation contre la manière dont Chef de l'Etat a signé l'ordonnance portant nomination de Bruno Tshibala à la tête du gouvernement.

D'après le porte-parole de la CENCO, cette nomination ne cadre avec l'esprit, ni avec la lettre du compromis politique du 31 2016, obtenu au prix de beaucoup de sacrifices, grâce à sa médiation.

On croit savoir que les propositions faites par les catholiques au Chef de l'Etat, lors de leur dernier entretien précédé la clôture en catastrophe, le lundi 27 mars, des relatifs à l'Arrangement Particulier, dans l'espoir de surmonter deux obstacles qui bloquaient la signature de ce document, n'ont été prises en compte par leur illustre interlocuteur.

On signale que le Président de la République, Joseph Kabila, n'a rencontré le nouveau président du Rassemblement, Félix Tshisekedi, que suggéré par les Evêques catholiques.

Avec ce « carton rouge », en cas de passage en force de la part pouvoir en place, comme c'était le cas pour le cabinet de Badibanga, nommé Premier ministre dans le contexte d'un Accord inclusif, Bruno Tshibala et son gouvernement en gestation d'entrer en fonctions sans la bénédiction de la CENCO. Cette rejoint celles déjà exprimées par la communauté internationale travers les Nations Unies, l'Union Européenne, l' Internationale de la Francophonie, les Etats-Unis d'Amérique, Belgique, la France, le Canada, la Grande-Bretagne, etc.

Par contre, pour le Rassemblement dirigé par le tandem Tshisekedi et Pierre Lumbi, le pavé des Evêques catholiques leur combat pour l'application intégrale de l'Accord de la Sylvestre, particulièrement en son point relatif au mode du Premier ministre, lequel devrait être présenté par cette plate-forme politique au Chef de l'Etat pour nomination.

E.W.

« Proclame la parole, insiste à temps et à contretemps, réfute, menace,

exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire» (2 Tm 4,2)

1, Mue par sa foi et sa sollicitude pastorale, interpellée par attentes du Peuple congolais, encouragée par la Résolution 2348 Conseil de Sécurité des Nations Unies et par amour de la Démocratique du Congo, notre pays, la Conférence Episcopale du Congo (CENCO) n'abandonne pas le Peuple congolais et aspirations les plus légitimes, surtout pas en ce temps de crise.

Mission prophétique

2, Bien qu'ayant clôturé sa mission de bons offices auprès des politiques el sociaux, la CENCO réaffirme sa solidarité avec le congolais et son souci de contribuer à son bien-être en ce critique. Ainsi, en conformité avec sa mission prophétique, elle décidée à accompagner le Peuple congolais dans la mise en oeuvre l'Accord de la Saint-Sylvestre, pour avoir assuré la médiation les négociations et engagé sa responsabilité morale.

3. Cet Accord, salué par tout le Peuple congolais, a été en sanctionné par la Résolution 2348 du Conseil de Sécurité des Unies qui «souligne qu'une mise en oeuvre complète et rapide l'Accord du 31 décembre 2016 est essentielle pour appuyer légitimité des institutions chargées de la transition, exprime plein appui à la médiation conduite par la Conférence Nationale du Congo, demande instamment à toutes les parties nationales de poursuivre la concertation de manière transparente ouverte et de coopérer avec la Conférence à cet égard, et prie Secrétaire Général de fournir un appui politique à ces efforts,

conformément aux dispositions de la présente résolution, notamment usant de ses bons offices» (n,7).

4. A cet effet, réuni à Kinshasa, le 20 avril 2017, le « Comité Suivi de la CENCO », chargé des négociations politiques directes les Acteurs politiques et sociaux de la République Démocratique Congo, s'est penché sur l'état actuel de la mise en application l'Accord politique global et inclusif du Centre Interdiocésain.

Respect de l'Accord

5. Il sied de rappeler que l'Accord de la Saint-Sylvestre a été par la nécessité de trouver un consensus global sur la cogestion pays par les parties prenantes après le 19 décembre 2016, date de fin du deuxième et dernier mandat de l'actuel Chef de l'Etat. Signé 31 décembre 2016, cet Accord historique a l'avantage de plusieurs acquis dont l'application ne nécessite pas un particulier, notamment.

a) Le Chef de l'Etat ne briguera pas un troisième mandat (cf. 111.2 1.)

b) Le Président de la République reste cependant en fonction jusqu' l'installation du nouveau Président élu (Idem);

c) Les élections présidentielles, législatives et provinciales tenues avant fin décembre 2017 (cf. IV.2.) ;

d) Aucune initiative de révision de la Constitution et de changement ne sera consentie ni par voie référendaire ni par parlementaire pendant la période pré-électorale et électorale (cf.

Il.1.).

La mise en oeuvre d'autres points de l'Accord étant liée à signature de l'Arrangement particulier qui en fixe les d'application. il est urgent de hâter la signature dudit Arrangement.

1. Dans son discours sur l'état de la Nation, le 5 avril 2017, le de l'Etat s'est engagé à trouver une solution aux deux points blocage de l'Arrangement particulier, à savoir: le mode de et nomination du Premier Ministre ainsi que la présidence du National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral (CNSA).

2. Ledit Accord stipule que « Le Gouvernement de la République dirigé par le Premier Ministre présenté par l'Opposition non-signataire de l'Accord du 18 octobre 2016/Rassemblement et par le Président de la République conformément à l'article 78 de Constitution» (111.3.3). La CENCO déplore que les consultations le Chef de l'Etat et le Chef de délégation du Rassemblement négociations au terme desquelles allait être nommé le Premier n'aient pas eu lieu. Malgré tout, un Premier Ministre a été nommé.

Ceci constitue une entorse à l'Accord de la Saint-Sylvestre explique la persistance de la crise.

8. Quant à la présidence du CNSA. le Président de la République, son discours susmentionné, « en appelle à l'accélération tractations au sein de la classe politique en vue de la désignation (.

.. ) d'une personnalité consensuelle devant présider cette ». Force est de rappeler le contenu de l'Accord à ce sujet: « Le sera présidé par le Président du Conseil des Sages du Rassemblement»

(V2.2) En vue de surmonter le blocage sur ce point, la médiation de CENCO avait proposé de concilier la lettre et l'esprit de l'Accord,

c'est-à-dire que le Président du CNSA provienne du Rassemblement qu'il fasse l'objet d'un consensus.

9. Sur ces deux questions, et sur celles restées pendantes. la considère que sortir du compromis politique convenu entre les prenantes serait violer l'Accord de la Saint-Sylvestre. Le ayant été le mode de prise de décisions lors des politiques, la CENCO encourage les Acteurs politiques et sociaux plus d'efforts et de concessions afin de parvenir à une complète et rapide de la crise.

10. Par conséquent, la CENCO en appelle aux Acteurs politiques sociaux à être plus sensibles aux souffrances du Peuple congolais.

Aussi convient-il de souligner avec force que l'Accord du 31 2016 vise « l'organisation des élections au plus fard en 2017» (IV.2.) en vue de l'alternance démocratique et pacifique.

11. Dans l'Accord du 31 décembre 2016, un chapitre a été consacré à décrispation du climat politique, notamment par la libération prisonniers politiques et d'opinion, le respect des droits humains la réouverture des médias. Plusieurs prisonniers politiques d'opinion ont bénéficié des mesures de relaxe, dont quatre dits « emblématiques ». D'autres cas, en particulier ceux de Jean- MUYAMBO et de Moïse KATUMBI, n'ont pas encore été résolus. radios et télévisions ont été rouvertes; d'autres devraient l' aussi si les concernés adressent des demandes quant à ce. Tout saluant les résultats déjà obtenus sur ce chapitre, la CENCO cependant une certaine léthargie dans l'application de ces mesures décrispation. Elle demande de mettre tout en oeuvre en vue favoriser un climat de quiétude et d'inclusion propice à la d'élections.

Situation sécuritaire et respect des droits humains

12. La CENCO suit avec beaucoup d'inquiétude la socio-sécuritaire et humanitaire à travers le territoire national.

Récemment, dans le Grand-Kasaï et plus particulièrement l'Archidiocèse de Kananga et dans les Diocèses de Mbujimayi, de et de Luiza, des affrontements sanglants ont opposé les Forces l'ordre aux milices se réclamant du Chef coutumier KAMUINA NSAPU. violences d'une rare cruauté ont causé de nombreuses pertes en humaines et des destructions des Infrastructures publiques ecclésiastiques. La CENCO dénonce et condamne fermement ces ignobles. Elle en appelle à la retenue et à l'apaisement. En temps, elle réitère sa demande d'enquête indépendante et afin d'établir les responsabilités.

La CENCO salue les efforts de réconciliation déployés par Gouvernement central avec l'appui de la MONUSCO afin de ramener paix dans le Grand-Kasaï. Elle rappelle que tout problème social nécessite pas une solution par la voie des armes. Comme le dit le François dans son Message Ubi et Orbi le Dimanche de Pâques, le avril 2017. « Qu'on puisse construire des ponts de dialogue, (. .. )

dans la recherche de solutions valables et pacifiques controverses ( ... ) ».

14. La CENCO recommande vivement que ce processus de prenne également en compte l'aspect humanitaire et s'étende l'ensemble de cette contrée sinistrée afin de favoriser l'accès populations meurtries. Bien entendu, il appartient au congolais d'apporter l'assistance humanitaire nécessaire aux de cette tragédie. En outre, la CENCO sollicite l'appui multiforme la MONUSCO, de la Communauté internationale, des humanitaires, ainsi que des hommes et des femmes de bonne volonté résorber cette crise socio-sécuritaire.

Situation 15. La crise socio-politique et sécuritaire décrite ci-haut a conséquences néfastes sur le plan social et économique. En effet, manque de consensus sur la gestion du pays pendant la préélectorale et électorale sème la peur, éloigne les investisseurs affecte sérieusement le climat des affaires. Dans ces conditions, n'est pas étonnant que les sources principales de la trésorerie notre pays connaissent une baisse sensible des recettes.

16. Cette crise économique se manifeste également par la inquiétante du franc congolais et la diminution croissante du d'achat de la population. La situation est encore plus déplorable les provinces directement concernées par l'insécurité. La exhorte les Acteurs politiques et sociaux à adopter des responsables dans la gestion de la « res publica », afin d' le social de la population.

17. En ce temps de Pâques, que le Christ vainqueur du mal et de mort fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux, artisans justice et de paix. Que la Vierge Marie, Notre Mère, intercède notre pays, la République Démocratique du Congo.

Fait à Kinshasa, le 20 avril 2017

Archevêques et Evêques présents à la réunion du Comité de Suivi du 20 avril 2017

1. Son Exc. Mgr Marcel Utembi, Archevêque de Kisangani, Président de la 2. Son Em. Laurent Cardinal Monsengwo, Archevêque de 3. Son Exc. Mgr Jean-Pierre TAFUNGA, Archevêque de 4. Son Exc. Mgr Marcel Madila, Archevêque de 5. Son Exc. Mgr François-Xavier Maroy, Archevêque de 6. Son Exc. Mgr Joseph Mokobe, Evêque de 7. Son Exc. Mgr Fidèle Nsielele, Evêque de 8. Son Exc. Mgr Nicolas Djomo, Evêque de 9. Son Exc. Mgr Fulgence Muteba, Evêque de Kibwa- 10. Son Exc. Mgr Félicien Mwanama, Evêque de Luiza