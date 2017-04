Congo-Kinshasa: Augustin Kikukama - «Au plan Juridique, l'accord du 31 décembre n'était pas applicable»

Le Secrétaire Général et Chef du parti M17, Augustin Kikukama n'est pas resté indifférent face à la déclaration de la CENCO sur la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Cet homme politique centriste a profité de l'occasion pour faire les points sur toutes les questions brûlantes d'actualités en République Démocratique du Congo. Dans un entretien avec la presse, réalisé samedi 23 avril 2017 à son domicile dans la commune de la Gombe, Augustin Kikukama pense qu'en déclarant que la nomination du nouveau Premier Ministre Bruno Tshibala est une entorse à l'accord du 31 décembre, la CENCO n'a pas raison.

D'ailleurs, pendant que les négociations se poursuivaient au centre interdiocésain, le M17 avait déjà prédit l'échec. Aussi, insiste Augustin Kikukama, la CENCO qui avait déjà rendu le tablier ne pouvait plus faire des déclarations de cette envergure car elle a montré ses limites. Sans ambages, ni tergiversation, le Chef du parti M17 pense que juridiquement parlant, l'accord du 31 décembre 2016 n'était pas applicable. Ce, parce que c'est un accord qui est assorti d'une clause disant qu'il entre en application après la signature de l'arrangement particulier.

Augustin Kikukama a fait les points sur toutes les questions d'actualités. Il a balayé toutes les préoccupations de la presse nationale. Le Chef du M17 a parlé de plusieurs points dont la déclaration de la CENCO, l'accord du 31 décembre 2016, la signature de l'arrangement particulier, la situation économique du pays, etc.

Au sujet de la déclaration de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, Augustin Kikukama pense que l'Eglise Catholique n'a pas raison quand elle dit que la nomination de Bruno Tshibala est une entorse à l'accord du 31 décembre 2016. «Nous avions dit à l'époque que les négociations menées par les Evêques n'allaient pas aboutir. Aujourd'hui, les Evêques reviennent en force alors qu'eux-mêmes avaient rendu le tablier en disant qu'ils se déchargeaient de la mission qui leur avait été confiée par le Chef de l'Etat. C'est un fait étonnant. Je ne comprends pas, il y a eu entorse en quoi ? Au plan Juridique, l'accord du 31 décembre n'était pas applicable. Parce que c'était un accord qui était assorti d'une clause qui disait qu'il entre en application après la signature de l'arrangement particulier. Maintenant que l'arrangement particulier n'a pas été signé, je crois que l'accord du 31 décembre n'est plus opposable aux tiers, surtout qu'il y a eu des signatures sous réserve. Maintenant ils disent que la personne qui a été nommée ne représente pas le Rassemblement », a-t-il dit avec étonnement.

Décryptage de la situation

Dans son adresse à la presse, Augustin Kikukama a démontré noir sur blanc que la nomination de Tshibala ne constituait nullement une entorse. Il est revenu, pour permettre une meilleure compréhension, sur la chronologie des faits, en commençant par Genval jusqu'à Kinshasa. «Nous avons constaté qu'à Genval, il y a eu seulement un seul organe qui avait été mis en place et qui n'était autre que le conseil des sages. Et que ce conseil des sages était constitué du Président, de son Vice-président et de son porte-parole. Dès lors que le Président et le Vice-président n'existent plus, il ne restait que le porte-parole qui n'est autre l'actuel premier Ministre. Nous avons eu à nous informer et nous avons compris qu'à Genval, le Conseil des sages était constitué de 13 personnes. Sur les 13 personnes, il y a eu deux qui sont morts, à savoir : le Président et son Vice-président donc il ne restait que le porte-parole pour convoquer l'organe. Sur les 11 survivants du Conseil des Sages, 8 étaient à la réunion qui était convoqué par l'actuel premier Ministre et ces 8 ont désigné Olenghankoy, c'est un problème de droit », a-t-il expliqué. Ces explications viennent en principe contredire la position des Evêques qui pensent que c'est le Rassemblement, aile Félix, qui devrait, en principe occupé la primature.

«Je pense que nous voulons bâtir un Etat de droit et dans un Etat de droit c'est le principe qui doit être respecté. C'est notre façon de voir, nous n'entrons pas dans le fonctionnement du Rassemblement, mais nous avons constaté qu'au niveau de cette plateforme, il y a eu un porte-parole qui est resté en vie et qui avait convoqué la réunion. Cette réunion était régulièrement convoquée parce que ni le Président, ni le Vice-président n'étaient plus en vie. La question que nous nous posons est de savoir qui était la personne qui avait convoqué la réunion qui avait investi Félix et Pierre Lumbi ? Est-ce que cette personne avait-il qualité de convoquer le Conseil des Sages. Nous pensons que sur ce point-là, juridiquement c'est Olenghankoy qui devrait engager le Rassemblement. Un pays doit respecter les principes», a-t-il souligné.

La situation économique

Comme tout homme politique averti, Augustin Kikukama tire la sonnette d'alarme sur la situation économique du pays. Il appelle les uns et les autres à travailler pour le bien-être de la République Démocratique du Congo. Toujours en marge de cet entretien, il appelle la presse nationale à communiquer également sur la situation économique qui devient de plus en plus précaire. «Le pays n'a pas seulement des problèmes politiques, il faut également souligner qu'aujourd'hui l'économie du pays est en train d'être saignée par-ci, par-là. Il y a des détournements et curieusement, ceux qui détournent ne sont jamais inquiétés. Nous sommes maintenant dans une situation où ceux qui gèrent notre patrimoine commun sont en train de détruire tous les tissus qui existent encore et il n'y a rien qui est fait. Il y a des grèves ci et là, mais la presse n'en parle même pas. La presse n'accompagne pas suffisamment les revendications de ces travailleurs. Les détournements qui sont dénoncés par des syndicats restent en sourdine. L'attention de l'opinion n'est fixée que sur des faits politiques, mais le pays est en train d'être détourné. Les détournements sont en termes des millions », a-t-il estimé.

Des pistes de sortie

Après avoir fait une analyse approfondie sur la situation générale du pays, Augustin Kikukama, Secrétaire Général et Chef du Parti politique dénommé «M17», a proposé des pistes de solutions qui permettront certainement de sortir le pays du chaos. «Le M17 n'a jamais été écouté. Nous avons faits des propositions concrètes à Kodjo et à la CENCO, malheureusement personne ne nous écoute. Pour sortir le pays de cet engrenage, nous devons envisager le changement de régime. Nous avions dit qu'il fallait aller vers un régime parlementaire parce que le problème du poste du Président de la République pose problème et appelle à de convoitise. Donc je pense que le plus sage serait d'envisager comment sortir de cette courte troisième République vers une quatrième République que nous voulons dans un régime parlementaire. On ne peut pas dire la nomination du Premier Ministre a été fait en violation de l'accord parce que la personne qui a nommé le Premier Ministre en a les prérogatives constitutionnelles », a-t-il rappelé.