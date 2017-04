Congo-Kinshasa: Pour sa lutte contre les violences sexuelles - Le Gouvernement congolais félicité par le Conseil de Sécurité de l'Onu

Le pari a été complètement gagné dans le cadre du 2ème café-genre, organisé conjointement par l'Onu-Femmes et le gouvernement congolais, à Kinshasa, à l'Université Protestante du Congo. Cette 2ème édition a mis l'accent sur les violences sexuelles perpétrées contre la femme, avec pour thème : «regards croisés sur les questions des violences sexuelles et celles basées sur le genre».

A l'instar du Brésil, de la Grande-Bretagne ainsi qu'une petite frange de pays africains ayant réussi dans leurs politiques de lutte contre les violences sexuelles et celles relatives au genre, la RD Congo également est en train d'avancer à une grande vitesse avec ses stratégies nationales. Les Nations Unies ont reconnu ses efforts, c'est ainsi qu'elles ont félicité et encouragé le gouvernement. Aujourd'hui, l'engagement de l'Etat congolais se mesure alors dans la réduction sensible du nombre de violences recensées depuis plus près de 4 ans passés, alors que ces dernières décennies, aucune évolution n'a été enregistrée.

Tant de personnalités du monde, œuvrant dans le domaine du genre ont pu jeter des fleurs aux autorités congolaises et particulièrement au Président Kabila. Selon les unes, approchées par les journalistes, ces avancées peuvent s'expliquer notamment, du fait que le gouvernement ait axé sa stratégie sur la tolérance Zéro. Elles ont, cependant, renchéri qu'il s'avérerait nécessaire que cette bataille puisse perdurer à travers d'autres secteurs de la vie. Par exemple, l'économie et la politique.

Conformément au principe en droit universel de l'homme qui stipule que tous les hommes sont égaux devant la loi ainsi la Constitution de la RD Congo qui, elle, souligne que nul n'est au-dessus de la loi, 111 militaires ont été, en 2013, condamnés pour avoir violé les femmes. En 2015, le nombre a redoublé jusqu'à atteindre près de 260.

Selon Mme Jeanine Mabunda, les hauts commandants, voire les magistrats et les cadres du pays croupissent dans les geôles après des actes de viols commis.

Les condamnations sont, certes, à encourager. Mais, il faudra que les auteurs puissent arriver à réparer les dommages. Ce, d'autant plus que dans la plupart de cas, les victimes sont abandonnées à leur triste sort, manquant ainsi quoi payer pendant la prise en charge. Il sied de signaler qu'un million sept cent mille est le frais alloué aujourd'hui, par la République, en cette matière.

Pour sa part, Thérèse Olenga, Ministre provinciale de l'Education, Environnement, Communication et Genre, a convié chacun à faire sienne la lutte contre les violences faites à la femme. Elle a été relayée par Jeanine Mabunda qui, elle, a indiqué qu'il est impérieux que tout citoyen disposant d'un téléphone portable puisse le mettre à profit pour contribuer à la vulgarisation de «stop aux violences ».

Plusieurs personnalités œuvrant dans le domaine du genre ont, en effet, marqué de leur présence à cette grande activité. Il s'est agi de la ministre du Genre, Familles et Enfants, sa collègue de la provinciale, Thérèse Olenga, Jeanine Mabunda, la Représentante personnelle du Chef de l'Etat, en charge de la lutte contre les violences sexuelles et recrutement des enfants, l'Ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, le chargé des affaires du Brésil, Soudan du Sud et Maroc.

Les femmes aussi étaient nombreuses à venir participer à cet évènement. On retiendra donc que cette journée a également offert une occasion à quiconque, très généralement aux hommes à cerner que la lutte contre les violences sexuelles n'est pas seulement l'apanage des femmes elles-mêmes. C'est-à-dire les hommes aussi doivent les secourir, s'il faut s'attendre à un développement durable de la RDC.