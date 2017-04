Congo-Kinshasa: Violence faite à la femme - Jeanine Mabunda appelle à la résistance !

C'est au cours d'un Café-Genre, organisé le vendredi, 21 avril 2017, dans la salle de conférence de l'Université Protestante du Congo, que la Représentante personnelle du Chef de l'Etat en charge de la lutte contre la violence faite à la femme et l'enfant, Mme Jeanine Mabunda, a sensibilisé la femme à la résistance contre la violence faite à son égard.

«Regards croisés sur les questions des violences sexuelles et celles basées sur le genre», a été le thème qui a rassemblé plusieurs personnalités autour d'un échange d'expériences entre la RDC, le Brésil, le Soudan du Sud et le Maroc. C'est à cette occasion que Mme Jeanine Mabunda a fait savoir à tous les participants que le travail de la lutte contre la violence faite à la femme est un investissement collectif. D'où vient que tout congolais est sensé s'y engager, pour le bien-être des femmes qui donnent la vie. A leur niveau, en tant que structure engagée en cette matière de violence, ensemble avec tous ses collaborateurs, sous le Haut Patronage du Président Kabila, il a été institué un centre d'appel, dont le numéro est «122 ». Ceci pourrait faciliter les victimes de violence d'appeler si vite et facilement les agents qui sont établis dans ce centre, au cas où elles sont victimes d'abus par les violeurs. Et, ceci permettra à cette structure d'exercer ses fonctions en venant au secours de ces victimes. En outre, elle a signalé, en passant, qu'au fur et à mesure que les moyens seront disponibles par le soutien de l'ONU qui est un partenaire dans cette lutte, le Gouvernement congolais pourra instaurer le système de campagne, soit annuelle, mensuelle, ou encore hebdomadaire pour sensibiliser les femmes dans tous les coins de la RDC.

A cet effet, elle a interpellé toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons à prendre à cœur cette démarche, en vue d'épargner la femme de cette situation aussi ridicule, malgré qu'elle soit involontaire. Ces jeunes gens doivent prendre des dispositions tactiques pour combattre cette violence dans tous les aspects de la vie. Elle a rappelé, par ailleurs, que la République Démocratique du Congo est un grand pays qui compte 48% d'hommes et 52% des femmes, soit un nombre bien élevé des femmes sur l'étendue du pays. C'est pour cette raison, poursuit-elle, que les hommes doivent être responsables des actes qu'ils posent nuit et jour à l'endroit de la femme. Aussi, les hommes sont-ils conviés à contribuer pour la réussite totale de cette lutte en faveur de la femme. De son côté, le Gouvernement congolais, qui œuvre en partenariat avec les Nations Unies pour la lutte contre la violence faite à la femme, poursuivra ses objectifs jusqu'à éliminer les cas des viols en RDC, tant que ces cas seront toujours manifestes sur l'étendue du pays.

Car, les provinces de l'Est du pays, dix ans durant, ont été le théâtre des conflits armés, avec leur corollaire de violence faite à la femme. Aussi, le Gouvernement de la République, avec le soutien de l'ONU, a réussi à relever ce défi. Il reste présentement question de s'attaquer aux provinces de l'Equateur, selon que les moyens seront disponibilisés, pour veiller à la personnalité de la femme dans la société humaine, a-t-elle conclu.

ministre du Genre, Familles et Enfants, sa collègue de la provinciale, Thérèse Olenga, Jeanine Mabunda, la Représentante personnelle du Chef de l'Etat, en charge de la lutte contre les violences sexuelles et recrutement des enfants, l'Ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, le chargé des affaires du Brésil, Soudan du Sud et Maroc.

Les femmes aussi étaient nombreuses à venir participer à cet évènement. On retiendra donc que cette journée a également offert une occasion à quiconque, très généralement aux hommes à cerner que la lutte contre les violences sexuelles n'est pas seulement l'apanage des femmes elles-mêmes. C'est-à-dire les hommes aussi doivent les secourir, s'il faut s'attendre à un développement durable de la RDC.