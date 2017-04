Congo-Kinshasa: Lutte contre la violence sexuelle. Jeanine Mabunda - «c'est une affaire de tous »!

C'est à l'issue de la deuxième Edition du Café-Genre, tenue dans l'enceinte de l'Université Protestante au Congo, que la représentante du Chef de l'Etat en charge de la lutte contre les violences sexuelles faites à la femme et enfants, Mme Jeanine Mabunda, a fait savoir aux étudiants que la lutte contre les violences sexuelles est un travail collectif. A juste titre, le café-genre est une initiative de l'ONU-Femme en RDC pour la promotion de l'égalité des sexes.

Ainsi, le vendredi, 21 avril 2017, cette structure a accordé une occasion aux différentes acteurs-clés de la République Démocratique du Congo de tourner leurs regards sur des questions ayant trait aux Violences Sexuelles et sur le genre ainsi que sur la situation des jeunes et des femmes. « Les regards croisés dans le domaine de lutte contre les violences » était le thème principal de ladite édition. Ce thème a permis à plusieurs pays d'échanger leurs expériences sur les mesures qui proposent des solutions appropriées dans la lutte contre les violences sexuelles. Il s'agit du Brésil, de la Grande-Bretagne, du Maroc et du Soudan du Sud. Dans cette même optique, Mme Jeanine Mabunda a appelé les étudiantes à être des ambassadrices qui encourageront ce combat de lutte contre les antivaleurs.

Aujourd'hui, plus que jamais, les autorités congolaises et les autres partenaires s'invertissent pour changer le narratif de la RDC à travers les actions coordonnées, dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles.

Il était donc question pour Mme Jeanine Mabunda de faire savoir à l'opinion que les autorités congolaises ne sont pas seules dans le progrès que réalise le gouvernement congolais dans la lutte contre les Violences Sexuelles. Certes, ce progrès qu'a développé le gouvernement durant les trois années précédentes est le produit d'un travail de tout citoyen congolais, qui dénonce tout acte de violation.

Par ailleurs, les Violences Sexuelles constituent actuellement un fléau qui participe à la destruction d'une famille et de la société congolaise. Les jeunes et femmes doivent dénoncer à tout prix les actes de barbarie qui pourraient subvenir dans leurs milieux habituels.

Pour elle, la femme est le pionnier de la famille, elle est une grande force productive, car la femme congolaise, d'aujourd'hui, est inévitablement l'actrice insoutenable du développement. Sur ce, il est donc nécessaire que tout le monde s'implique dans ce combat de lutte contre les violences sexuelles.

Au regard du taux de violence sexuelle faite à la femme à l'Est du pays, Mme Jeanine Mabunda reste optimiste et croit que ce n'est pas seulement les militaires qui violent, mais tout congolais de mauvais cœur. Et, cela ne laisse pas ignorer la souffrance qu'endurent les femmes à l'Est de la République.

Leçons à tirer

Il a été question de partager les expériences sur les nouvelles stratégies dans la lutte contre les violences sexuelles et d'inviter les jeunes et les femmes à briser le silence, éveiller l'esprit féminin dans ce combat, afin que les violences sexuelles ne soient plus un tabou dans la société congolaise. Dénoncer toute image de violation, avant, pendant et après le viol, que les institutions congolaises cibles et développent une action de communication envers les victimes. Assurer aux femmes et aux enfants vulnérables l'accès aux services sociaux de base, y compris à une assistance psychologie.

Notons que les partenaires internationaux, tels que l'ONU Femmes, UNFPA, UNICEF, le JAPON, en collaboration avec le bureau du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en charge de la lutte contre les violences sexuelles en zone de conflits accordent leurs soutiens aux pays en conflits, dans la lutte contre les violences sexuelles. Les victimes doivent se réintégrer dans la société tout en ayant un devoir de mémoire.