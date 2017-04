Burkina Faso: Réglementation générale du secteur de l'énergie - Le vent de la libéralisation souffle sur l'électricité

La loi portant réglementation générale du secteur de l'énergie au Burkina Faso a été unanimement votée par les députés au cours d'une plénière le jeudi 20 avril 2017. Désormais le secteur de l'électricité est libéralisé et la SONABEL acceptera à ses côtés d'autres fournisseurs du jus pour de meilleures accessibilité et efficacité énergétiques. La SONABHY, quant à elle, conserve pour le moment son monopole dans les hydrocarbures.

Le taux d'électrification nationale en 2015 est de 19%, ce qui veut dire que seulement 1 Burkinabè sur 5 ont accès à cette commodité. Quant au prix du KWh, il oscille entre 130 et 150f cfa, ce qui représente l'un des coûts les plus élevés de la sous-région. Fort de ce constat, l'axe 2 du plan de développement économique et social (PNDES) prévoit l'accès aux services énergétiques de qualité et la promotion de l'efficacité énergétique. Ainsi à l'horizon 2020 les objectifs affichés sont : atteindre un taux de couverture électrique de 80% pour l'ensemble du territoire; porter à 1 000 000 le nombre d'abonnés contre 550 000 ; augmenter la puissance installée à 1000MW et promouvoir l'utilisation thermique d'origines solaire et bioénergétique.

La loi portant réglementation générale du secteur de l'énergie votée, jeudi dernier, est sans doute un des instruments qui concourront à l'atteinte de ces objectifs. En effet, on note des innovations majeures:

-la prise en compte des dispositions communautaires prévues dans le cadre de la construction d'un marché sous-régional de l'électricité;

-la suppression de la segmentation, ce qui permet l'installation des producteurs indépendants d'électricité sur l'ensemble du territoire;

-la suppression de l'acheteur unique;

-la possibilité offerte à certains clients de s'approvisionner auprès des fournisseurs de leur choix qui peuvent être sur le territoire national ou hors du territoire;

- la définition d'infractions et de sanctions spécifiques au secteur de l'énergie.

C'est le rapporteur de la CODECC , Emmanuel Koti Sawadogo, qui a exposé à la plénière le projet de loi initié par le gouvernement non sans une interruption imposée par une coupure d'électricité rappelant la problématique de l'énergie dans notre pays.

Au cours des débats, les députés de l'UPC se sont félicités que des socio-démocrates aient amorcé cette option libérale. Une joie vite tempérée par le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, en disant qu'ils sont pour une économie de marché régulée pour préserver les intérêts des masses populaires. Au député du CDP, Yaya Zoungrana, qui proclamait son attachement à la social démocratie, l'occupant du perchoir a fait remarquer que leur vision est de la vieille école. "Nous, nous voulons soutenir l'industrialisation, accroître la production et jouer sur les prix", a-t-il souligné avant de qualifier le projet de loi de révolutionnaire.

Le ministre de l'Energie, Alpha Oumar Dissa, a donné les éclairages voulus par les élus et promis comme l'a souhaité le P.A.N que les décrets d'application ne tarderont pas à être pris et répondront aux attentes des acteurs.

"Convaincu que le projet de loi permettra d'améliorer la couverture du pays en énergie, de réduire la fracture énergétique entre les villes et les campagnes et de soutenir l'accès à l'énergie pour tous", la commission du développement économique, de l'environnement et des changements climatiques(CODECC) affectataire du dossier, ainsi que la commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) ont recommandé à la plénière son adoption.

C'est à l'unanimité que les 8 titres et l'ensemble de la loi ont été votés par la représentation nationale.