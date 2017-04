Burkina Faso: CODER/ Parents victimes de l'insurrection - Rendez-vous manqué

press conference

La coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale (CODER) ne cesse de faire parler d'elle. En effet, après avoir demandé à rencontrer l'association des parents de victimes du coup d'Etat (APVCE) et l'Union des familles de martyres de l'insurrection populaire (UFMIP), elle n'a pas honoré le rendez-vous. Les associations ont donc exprimé leur indignation et appelé à sa dissolution au cours d'une conférence de presse le samedi 22 avril 2017 à Ouagadougou.

La CODER, le 28 mars dernier, demandait à rencontrer les parents de victimes de l'insurrection populaire et du putsch manqué. La requête a été accordé le 22 avril 2017, mais les échanges n'auront finalement pas lieu du fait d'un appel du président sortant, Gilbert Ouédraogo, la veille, précisant l'indisponibilité de la CODER pour «des raisons personnelles» tout en demandant un report.

Les parents des victimes, suite à ce comportement, n'ont pas caché leur mécontentement. « Malgré la responsabilité avérée de certains de ses membres la mort de nos proches, nous exprimons notre indignation, car cela est un manque manifeste de respect de nos familles respectives endeuillées et de nos morts. Programmée une première fois, cette rencontre a fait l'objet d'un report à la demande de la CODER pour des raisons de calendrier, ce qui nous amène à présent à nous interroger sur la sincérité "blanche" de cette organisation », a clamé le président de l'UFMIP Pouahoulabou Victor.

En ce qui concerne la justice et précisément le prochain procès de l'insurrection populaire, deux associations ont appelé à la mobilisation du peuple burkinabè pour soutenir la manifestation de la justice, car ne pouvant se constituer en parti civile. «Nous, familles des victimes, comptons sur le Bon Dieu et la prise de responsabilité des différents acteurs de la justice. L'instruction du putsch suit son cours au niveau des juridictions de droit commun, mais à ce jour certaines familles n'ont pas été entendues par la justice », a déploré le président de l'UFMIP.

Le chargé de communication de l'UFMIP, Nébon Bamouni, souhaite que pour le processus de réconciliation on procède pas à pas, car ce n'est pas encore le moment. « On ne force pas les gens à aller à la réconciliation. Il faut d'abord la vérité, la justice, ensuite le pardon et la réconciliation enfin », a-t-il expliqué.

Bilan des mesures prises par l'Etat

S'agissant de l'accompagnement des autorités on se rappelle qu'une batterie de mesures de soutien avait été prise en Conseil de ministres le 28 octobre 2016. Comme conséquence du décret portant intégration de veuves à la fonction publique, 2 ont été recrutées au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Le dossier de la 3e est toujours en attente. Concernant l'appui aux veuves et aux veufs pour la création d'activités génératrices de revenus, 21 ont été épaulés avec un million de franc CFA chacun.

Au sujet de l'apport financier aux familles des victimes qui n'avaient pas d'enfants ou avaient un statut de célibataire, 25 ménages ont reçu la somme de 750 000 F CFA chacune. Le décret portant octroi de loyers a permis aussi à 08 familles sur 42 de bénéficier de villas de type F3 au niveau des logements sociaux de Bassinko. S'agissant de la loi portant pupilles de la nation votée par le Conseil national de la transition pour l'année scolaire 2016-2017, 33 orphelins ont été scolarisés à hauteur de 75 000 F CFA chacun et un orphelin a bénéficié de 500 000F CFA pour la formation professionnelle.

Par ailleurs les tombes ont été réalisées mais certaines sont encore dans l'attente.

Pour finir, les deux associations ont lancé un cri du cœur pour un suivi psychologique profond des personnes affectées et un regard attentionné sur certains cas critiques sous peine d'ajouter des morts à des morts.