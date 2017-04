Togo: Les inscriptions démarrent ce 24 avril

24 avril - 02 juin 2017 : délai retenu pour le dépôt des candidatures dans le cadre de la 2ème édition du prix ANPGF du meilleur projet entrepreneurial. Le lancement du prix a eu lieu e 18 avril dernier Naka de Souza, Directeur Général de l'Agence Nationale de Promotion et de Garantie de Financement des PME/PMI. Objectif : promouvoir l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et les femmes.

Quatre catégories composent cette seconde édition. D'abord, le « Prix ANPGF Développement » ouvert aux entreprises créées moins de deux ans, « Prix ANPGF Emergence » auquel peuvent concourir les projets à l'étape de formation mais dont l'entreprise n'est pas encore créée, le « Prix ANPGF Entreprise » ouvert aux opérateurs économiques dont l'entreprise est créée depuis plus de deux ans, et le « Prix coup de cœur ANPGF Femmes » réservé aux femmes faisant preuve d'investissement et de motivation dans leur demande de création d'entreprise.

Les candidatures sont déposées au siège national et bureaux régionaux de l'ANPGF de Tsévié et de Kara. La présélection aura lieu du 02 au 18 juin 2017 alors que la sélection des lauréats est prévue pour avoir lieu du 1er au 31 août. Et trois sortes de récompenses attendent les heureux gagnants : des récompenses en espèces, des prestations gratuites et de l'appui technique ou financier de l'ANPGF.

Pour Naka de Souza, l'aboutissement de ce concours « sera la récompense du mérite et de l'innovation. Ce concours vient compléter les initiatives prises par l'ANPGF en faveur des PME/PMI ». Elle poursuit que, « pour être efficientes, nos entreprises doivent intégrer dans leurs habitudes ces genres de compétition. Ce sera une occasion de promotion de l'esprit entrepreneurial au sein de la population ».

En activité depuis 2006, l'ANPGF assiste et encadre les PME/PMI dans les secteurs de la production des biens et des services en vue de leur promotion et de la facilitation de l'accès au financement de leurs activités. Financement, garantie, prêt participatif sont les services techniques de l'ANPGF. Et sur le plan financier, c'est l'accompagnement, le renforcement de capacités et l'assistance en gestion.